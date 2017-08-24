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14:15 (мск), источник: НИА Самара

Спецназ в Самарской области получил на вооружение капсульные бронеавтомобили «КАМАЗ»


Они защищены от осколочно-фугасного воздействия.

В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, по Гособоронзаказу поступили первые 17-ти тонные капсульные автомобили КАМАЗ-5350−379, имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия.

Автомобиль выполнен из специальной стали А3 и оснащен бронестёклами, что обеспечивает пятый класс защиты по Госту. Кабина трехместная бронированная, цельнометаллическая со спальным местом. Модуль многофункциональный, смотровые окна оборудованы бойницами в количестве восьми штук. На крыше модуля установлены две круглые аварийные люки, внутри подвесные сиденья, независимые воздушные отопители, фильтровентиляционное устройство, сообщает пресс-служба ЦВО.

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