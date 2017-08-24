Более 1 тыс. иностранных участников ВФМС зарегистрировались для поездки в регионы России
Для проведения региональной программы разработан единый модуль, включающий церемонию открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок и
Для проведения региональной программы разработан единый модуль, включающий церемонию открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок и
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более тысячи иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) зарегистрировались для поездки в российские города в рамках региональной программы фестиваля. Об этом говорится в сообщении
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«Для проведения региональной программы разработан единый модуль, предусматривающий проведение торжественной церемонии открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок с участием иностранных участников и молодежи региона, проведение
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный
Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.