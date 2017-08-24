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20:43 (мск), источник: ТАСС

Более 1 тыс. иностранных участников ВФМС зарегистрировались для поездки в регионы России

Для проведения региональной программы разработан единый модуль, включающий церемонию открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок и культурно-развлекательных мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более тысячи иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) зарегистрировались для поездки в российские города в рамках региональной программы фестиваля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, которое поступило в ТАСС в четверг.

«Впервые в истории фестивального движения в мероприятии будет задействована вся страна, с 14 по 17 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет региональная программа для иностранных участников. На данный момент зарегистрировались 1085 участников из 102 стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что иностранные участники поедут в 15 городов, в том числе в Калининград, Красноярск, Махачкалу, Севастополь, Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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«Для проведения региональной программы разработан единый модуль, предусматривающий проведение торжественной церемонии открытия фестиваля, организацию дискуссионных площадок с участием иностранных участников и молодежи региона, проведение культурно-развлекательных мероприятий», — отмечается в сообщении. За каждым субъектом РФ закреплена определенная тематика, например «Экономика для будущего развития», «Культура мира. Общие традиции», «Индустрии будущего», «Универсиада 2019. Навстречу миру!», говорится в документе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

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