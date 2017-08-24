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18:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правительство Приагарья намерено приватизировать доходный дом Межетова до конца 2017 года

Здание конца 19 века было изъято у противопожарной службы в 2016 году из-за отсутствия средств на его содержание.

Источник: IrkutskMedia.ru

Доходный дом Межетова планируется внести в план приватизации областного имущества до конца 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель министра имущественных отношений региона Александр Курбатов на заседании правительства Иркутской области сегодня, 24 августа. Он рассказал, что здание было изъято у противопожарной службы в 2016 году из-за отсутствия средств на содержание памятника культурного наследия, построенного в конце 19 века. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Предлагается дополнить прогнозный план программы приватизации областного государственного имущества на 2017 год комплексом объектов недвижимости, состоящим из четырех зданий с земельным участком общей площадью более 3,5 тысячи кв. метров, расположенном по адресу: город Иркутск, улица Софьи Перовской, 34. Это здание учебного корпуса является объектом культурного наследия регионального значения — доходный дом Межетова конца 19 века. Объект изъят у противопожарной службы Иркутской области в региональную казну в 2016 году в связи с отсутствием средств на содержание. В настоящее время объект не используется. Начальная цена объекта будет установлена на основании оценки его рыночной стоимости не ранее чем за шесть месяцев до размещения публичной оферты», — сообщил Александр Курбатов.

Также Минимущества внесло в план приватизации 19 транспортных средств, не используемых областным госструктурами. Предполагаемые поступления от приватизируемого имущества увеличатся на 66,4 млн рублей.

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