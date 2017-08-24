Датский телеканал снимет сериал в Пермском крае

Как пояснили в пресс-службе проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», документальный фильм будет повествовать об экстремальной экспедиции, которую инициировал еще Петр Великий. Ее главными участниками стали российские и датские офицеры. Сухопутная часть экспедиции началась на берегу реки Камы у города Оса (Пермский край), а далее ее маршрут прошел через Кунгур и Пермь.