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13:43 (мск), источник: "Российская газета"

Датский телеканал снимет сериал в Пермском крае

Датский телеканал запускает съемки исторического сериала об участниках Великой Северной экспедиции — мореплавателях Витусе Беринге и Мартине Шпанберге.

Съемочная группа будет искать следы путешественников в трех городах Пермского края.

Как пояснили в пресс-службе проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», документальный фильм будет повествовать об экстремальной экспедиции, которую инициировал еще Петр Великий. Ее главными участниками стали российские и датские офицеры. Сухопутная часть экспедиции началась на берегу реки Камы у города Оса (Пермский край), а далее ее маршрут прошел через Кунгур и Пермь.

Премьера документального фильма состоится весной 2018 года. В нем будут шесть эпизодов, а общая продолжительность составит полтора часа.

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