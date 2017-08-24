Датский телеканал снимет сериал в Пермском крае
Датский телеканал запускает съемки исторического сериала об участниках Великой Северной экспедиции — мореплавателях Витусе Беринге и Мартине Шпанберге.
Датский телеканал запускает съемки исторического сериала об участниках Великой Северной экспедиции — мореплавателях Витусе Беринге и Мартине Шпанберге.
Съемочная группа будет искать следы путешественников в трех городах Пермского края.
Как пояснили в
Премьера документального фильма состоится весной 2018 года. В нем будут шесть эпизодов, а общая продолжительность составит полтора часа.