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13:46 (мск), источник: АиФ Омск

Стоимость горячего питания в омских школах останется на уровне прошлого года

Останутся и субсидии для социально незащищённых групп населения.

В новом учебном году омским школьникам организуют завтраки, обеды и полдники в зависимости от формы обучения и продолжительности нахождения в образовательной организации, — рассказали на брифинге представители министерства образования Омской области.

В рационе обязательно будут представлены как мясные, так и рыбные блюда, в обеде будет присутствовать суп, а третий компонент приёма пищи — компот или кисель — будет витаминизирован. Большинство школ в регионе имеют собственные пищеблоки, и все блюда готовятся не более чем за два часа до подачи.

Стоимость школьного питания в новом учебном году останется на уровне прошлого. К примеру, в городских школах стоимость завтрака будет варьироваться от 55 до 60 руб., обеда — от 65 до 70 руб. При этом в прошлом году 55 тыс. человек в Омской области получали субсидию на горячее питание.

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