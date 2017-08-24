Стоимость горячего питания в омских школах останется на уровне прошлого года
Останутся и субсидии для социально незащищённых групп населения.
Останутся и субсидии для социально незащищённых групп населения.
В новом учебном году омским школьникам организуют завтраки, обеды и полдники в зависимости от формы обучения и продолжительности нахождения в образовательной организации, — рассказали на брифинге представители министерства образования Омской области.
В рационе обязательно будут представлены как мясные, так и рыбные блюда, в обеде будет присутствовать суп, а третий компонент приёма пищи — компот или кисель — будет витаминизирован. Большинство школ в регионе имеют собственные пищеблоки, и все блюда готовятся не более чем за два часа до подачи.
Стоимость школьного питания в новом учебном году останется на уровне прошлого. К примеру, в городских школах стоимость завтрака будет варьироваться от 55 до 60 руб., обеда — от 65 до 70 руб. При этом в прошлом году 55 тыс. человек в Омской области получали субсидию на горячее питание.