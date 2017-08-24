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13:47 (мск), источник: СуперОмск

На Левобережье откроют новый памятник героям-омичам

В Кировском округе установят памятный знак с именами 199 участников Великой Отечественной войны, проживавших на Левом берегу.

5 сентября в Кировском округе состоится торжественная церемония открытия памятного знака с именами 199 участников Великой Отечественной войны, проживавших на Левом берегу. Мемориал будет расположен по адресу: улица Конева, 22. Памятник будет установлен на средства муниципального гранта в 120 тыс. рублей.

«Идея увековечить память и подвиг героев-омичей принадлежит активным жителям микрорайона. Сквер является традиционным местом проведения торжественных митингов, посвященных Дням воинской славы России. У памятника солдату-герою собирается большое количество жителей и гостей Кировского округа, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий в Афганистане, на Кавказе и в Чечне, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, школьников», — рассказала исполняющий обязанности председателя КТОСа «Левобережный-12» Ирина Холтобина.

В сквере Ветеранов также высадили крупномерные саженцы декоративных пород деревьев, цветы. Всего на территории Кировского округа расположено более 60 мемориальных объектов, посвященных героическим людям и событиям.

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