На Левобережье откроют новый памятник героям-омичам
В Кировском округе установят памятный знак с именами 199 участников Великой Отечественной войны, проживавших на Левом берегу.
В Кировском округе установят памятный знак с именами 199 участников Великой Отечественной войны, проживавших на Левом берегу.
5 сентября в Кировском округе состоится торжественная церемония открытия памятного знака с именами 199 участников Великой Отечественной войны, проживавших на Левом берегу. Мемориал будет расположен по адресу: улица Конева, 22. Памятник будет установлен на средства муниципального гранта в 120 тыс. рублей.
«Идея увековечить память и подвиг
В сквере Ветеранов также высадили крупномерные саженцы декоративных пород деревьев, цветы. Всего на территории Кировского округа расположено более 60 мемориальных объектов, посвященных героическим людям и событиям.