В Краснодаре с 5 сентября начнется ремонт Садового моста

Изменения в схеме движения общественного транспорта в районе Садового моста коснутся четырех трамвайных маршрутов — № 3, 20, 21, 22 и автобусного маршрута № 25.

— Для проведения масштабного ремонта Садового моста с 5 сентября по 31 декабря будет ограничено движение транспортных средств по ул. Садовой, на участке между ул. Промышленной и ул. МОПР. Общественный транспорт, следующий в этом направлении, пойдет по измененной схеме, в обход участков, где проводится ремонт, — прокомментировали в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

С 5 сентября согласно постановлению на время выполнения работ движение городского пассажирского транспорта организовано в объезд участков с ограниченным движением и будет осуществляться следующим образом:

движение трамвайного маршрута № 3 «Западное трамвайное депо — ул. Декабристов» будет заканчиваться разворотом на ул. Дмитриевская Дамба (пересечение с улицей Железнодорожной) и движением в обратном направлении в сторону Славянского микрорайона;.

трамвайный маршрут № 20 «Хладокомбинат — ул. Декабристов» будет следовать в прямом и обратном направлениях по следующему пути: ул. Декабристов, ул. им. Достоевского, ул. Красных Зорь, ул. им. Островского, ул. Клиническая, ул. Колхозная, ул. Офицерская, ул. Коммунаров, ул. им. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. им. Вишняковой, ул. Ставропольская, ул. им. Стасова «Хладокомбинат»;.

трамвайный маршрут № 21 «ул. Солнечная — Юбилейный микрорайон» в прямом и обратном направлениях от Юбилейного микрорайона до остановочного пункта «ул. Индустриальная» (в районе ТРК «Сити Центр») пойдет по следующему пути: проспект Чекистов, ул. Минская, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова, ул. им. М. Горького, ул. Коммунаров ул. им. Захарова;.

движение трамвайного маршрута № 22 «ул. Солнечная — ул. им. Димитрова» будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по следующему пути: ул. Солнечная, ул. Московская, ул. им. Островского, ул. Клиническая, ул. Колхозная, ул. Офицерская, ул. Коммунаров, ул. им. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. им. Вишняковой, ул. Ставропольская, ул. Титаровская, ул. Воронежская, ул. им. Стасова;.

движение автобусного маршрута № 25 «Комсомольский микрорайон — микрорайон «Губернский» в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по следующему пути: ул.1-го Мая, ул. Сормовская ул. Уральская, ул. им. Тюляева, ул. Сормовская, ул. им. Селезнева, ул. Ялтинская, ул. Северная, ул. Красная, ул. Офицерская, ул. Колхозная, ул. им. 40-летияПобеды, ул.1-го Мая, ул. Черкасская, ул. им. Героев-Разведчиков, ул. им. Героя Яцкова.

На путепроводе по ул. Садовой в середине августа стартовал капитальный ремонт — на мосту будет меняться проезжая часть, ремонтироваться температурные швы. Также пройдут работы по реконструкции балок моста, будет заменён тротуар. В результате ремонта будет восстановлена гидроизоляция на протяжении всего путепровода, в том числе под трамвайным полотном, сообщает пресс-служба администрации города.