В Лисках подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте подорожает в Лисках с понедельника, 28 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила начальник отдела развития потребительского рынка райадминистрации Татьяна Семенова в четверг, 24 августа.

В ночное время (с 22 до 6 часов утра) за проезд придется заплатить 22,5 рубля. Однако даже с учетом подорожания на территории муниципальных образований проезд в маршрутках будет дешевле, чем в Воронеж.