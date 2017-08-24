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13:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках подорожает проезд в общественном транспорте

Цена поездки составит 15 рублей с 28 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Проезд в общественном транспорте подорожает в Лисках с понедельника, 28 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила начальник отдела развития потребительского рынка райадминистрации Татьяна Семенова в четверг, 24 августа.

Цена поездки составит 15 рублей вместо прежних 14. Соответствующее решение приняло управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

В ночное время (с 22 до 6 часов утра) за проезд придется заплатить 22,5 рубля. Однако даже с учетом подорожания на территории муниципальных образований проезд в маршрутках будет дешевле, чем в Воронеж.

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