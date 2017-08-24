Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
13:59 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко вспомнил свои школьные годы

Президент Беларуси считает важным, чтобы учитель знал жизнь своих подопечных, а ученики — уважали педагога.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы, когда объяснял делегатам Республиканского педсовета, что нельзя потерять единство процесса образования и воспитания.

Читайте также
Лукашенко видит проблему в недостаточном трудовом воспитании в школах

Глава государства вспомнил те времена, когда был учеником. Тогда учитель каждую неделю приходил к учащимся домой.

«Самое страшное было, когда учитель приходил в деревню. Он ходил по хатам», — рассказал Лукашенко.

Классный руководитель, по его словам, каждую неделю бывал у своих учеников.

«И я помню, как я драил пол, поскольку у матери не было времени этим заниматься. Оклеивал стены газетной бумагой, потом обоями, чтобы выглядеть достойно перед своим учителем», — сказал он.

Президент также вспомнил времена, когда сам был учителем: «Директор школы и завуч жестоко спрашивали с учителя: когда ты был у своего ученика?».

Белорусский лидер убежден, что этого в отношениях учителя и ученика потерять нельзя.

«Учитель должен быть той жизнью, которой живет ученик. Вопрос риторический вопрос: но подумайте об этом, о единстве процесса образования и воспитания», — сказал он, обращаясь к участникам Республиканского педсовета.

Президент отметил, что педагоги никогда не смогут воспитать своего подопечного, если не знают, «какой жизнью живет этот маленький человечек, которому мы в будущем передадим, то что создали».

Отдельно глава государства коснулся и вопроса нагрузки на учителей.

«Хочу предупредить, что в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания. Тот хлам, который идет в школу, как ремонт потолка, стен, — это никому не нужно», — особо подчеркнул он.

По словам главы государства, дело даже не времени, которое уходит у учителей на решение этих вопросов.

«Дело в унижении самого учителя, которому приходится делать не нужные вещи. Делать ненужные вещи — это унижение, это жуткое напряжение для человека. Этого мы допустить не можем», — резюмировал Лукашенко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Что увидел ведущий канала 'Россия 24' на стройплощадке БелАЭС
Школьные учебники полностью заменят к 2019 году
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
На Кубани произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь