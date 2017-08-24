Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил свои школьные годы, когда объяснял делегатам Республиканского педсовета, что нельзя потерять единство процесса образования и воспитания.

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Глава государства вспомнил те времена, когда был учеником. Тогда учитель каждую неделю приходил к учащимся домой.

«Самое страшное было, когда учитель приходил в деревню. Он ходил по хатам», — рассказал Лукашенко.

Классный руководитель, по его словам, каждую неделю бывал у своих учеников.

«И я помню, как я драил пол, поскольку у матери не было времени этим заниматься. Оклеивал стены газетной бумагой, потом обоями, чтобы выглядеть достойно перед своим учителем», — сказал он.

Президент также вспомнил времена, когда сам был учителем: «Директор школы и завуч жестоко спрашивали с учителя: когда ты был у своего ученика?».

Белорусский лидер убежден, что этого в отношениях учителя и ученика потерять нельзя.

«Учитель должен быть той жизнью, которой живет ученик. Вопрос риторический вопрос: но подумайте об этом, о единстве процесса образования и воспитания», — сказал он, обращаясь к участникам Республиканского педсовета.

Президент отметил, что педагоги никогда не смогут воспитать своего подопечного, если не знают, «какой жизнью живет этот маленький человечек, которому мы в будущем передадим, то что создали».

Отдельно глава государства коснулся и вопроса нагрузки на учителей.

«Хочу предупредить, что в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания. Тот хлам, который идет в школу, как ремонт потолка, стен, — это никому не нужно», — особо подчеркнул он.

По словам главы государства, дело даже не времени, которое уходит у учителей на решение этих вопросов.