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14:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Отключение света ждет многих жителей Владивостока в пятницу

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей пройдут во Владивостоке в пятницу, 25 августа, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети). В связи с этим, без света останутся жители домов по следующим адресам: • Айвазовского…

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей пройдут во Владивостоке в пятницу, 25 августа, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети) .

В связи с этим, без света останутся жители домов по следующим адресам:

• Айвазовского ул. 42, 44, 46, 52, 54, 56, 67, 69, 69А, 71, 73, 77, 81, 83, 40,

• Главная ул. 38,

• Ивановская ул. 4,

• Короленко ул. 3, 4, 8,

• Линейная 2-я ул. 21, 13А,

• Майкова ул. 28, 30,

Муравьева-Амурского ул. 4, 6,

• Океанский пр-кт 26,

• Острогорная ул. 13,

• Пионерская ул. 5, 6, 7,

• Подъемная ул. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7,

• Пологая ул. 60, 62, 62А,

• Поселковая 2-я ул. 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

• Русская ул. 57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Ф, 57 Т,

• Салтыкова ул. 4,

• Уборевича ул. 21,

• Фонтанная ул. 55, 57, 61, 61А,

• Шахтовая ул. 5, 3, 1,

• Шевченко ул. 19, 21, 36,

• Яблоневая ул. 28, 30.

Таисия Масина.

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