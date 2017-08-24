Отключение света ждет многих жителей Владивостока в пятницу

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей пройдут во Владивостоке в пятницу, 25 августа, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети). В связи с этим, без света останутся жители домов по следующим адресам: • Айвазовского…