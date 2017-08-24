Отключение света ждет многих жителей Владивостока в пятницу

Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей пройдут во Владивостоке в пятницу, 25 августа, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети) .
В связи с этим, без света останутся жители домов по следующим адресам:
• Айвазовского ул. 42, 44, 46, 52, 54, 56, 67, 69, 69А, 71, 73, 77, 81, 83, 40,
• Линейная 2-я ул. 21, 13А,
• Муравьева-Амурского ул. 4, 6,
• Пионерская ул. 5, 6, 7,
• Подъемная ул. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7,
• Пологая ул. 60, 62, 62А,
• Поселковая 2-я ул. 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
• Русская ул. 57Ж, 57Н, 57П, 57Р, 57Ф, 57 Т,
• Фонтанная ул. 55, 57, 61, 61А,
• Шевченко ул. 19, 21, 36,