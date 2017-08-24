Двор на улице Гребенщикова назвали лучшим в Новосибирске
В Новосибирске выбрали лучший двор. По итогам ежегодного
В Новосибирске выбрали лучший двор. По итогам ежегодного
Комиссия оценивала дворы по нескольким критериям. Разнообразие цветов, наличие детской площадки и состояние игровых форм. А также — творческий подход к оформлению придомовой территории. Чем удивил двор на Гребенщикова?
10-й дом по улице Гребенщикова. Двор залит яркими красками. Столько здесь цветов! Каждая клумба — произведение искусства. Вот сердце. Алеет возле подъезда. Здесь гостей встречают три медведя. Рядом — пруд.
Ольга Владимировна — председатель ТСЖ — говорит: благоустраивают двор много лет.
Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»: «Большое ей спасибо, она цветочница, позитивница, всегда в работе, дай бог ей здоровья, она много усилия прикладывает».
Двор притягивает жителей окрестных домов. Приходят с детьми — сделать фотографию и просто отдохнуть. Последнее творение — фонтан.
Ирина Якубова, корреспондент: «Его построили специально к конкурсу. Буквально за три дня вырыли котлован, привезли камни и соорудили вот такую красоту на радость всем жителям».
Старания оценили. Двор признали лучшим в Новосибирске по итогам ежегодного
Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»: «Стало больше чистоты, приходят, отдыхают, всегда заполнена площадка. Детского оборудования наставили много. Всем комфортно, уютно».