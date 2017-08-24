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13:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Двор на улице Гребенщикова назвали лучшим в Новосибирске

В Новосибирске выбрали лучший двор. По итогам ежегодного смотра-конкурса лавры победителя достались дому номер 10 по улице Гребенщикова. Всего было представлено более 30 заявок.

Источник: Вести - Новосибирск

Комиссия оценивала дворы по нескольким критериям. Разнообразие цветов, наличие детской площадки и состояние игровых форм. А также — творческий подход к оформлению придомовой территории. Чем удивил двор на Гребенщикова?

10-й дом по улице Гребенщикова. Двор залит яркими красками. Столько здесь цветов! Каждая клумба — произведение искусства. Вот сердце. Алеет возле подъезда. Здесь гостей встречают три медведя. Рядом — пруд.

Ольга Владимировна — председатель ТСЖ — говорит: благоустраивают двор много лет. Что-то меняют, дополняют. Пробуют разные цветовые гаммы. Помогают жильцы — кто рассаду привезет с дачи, кто — клумбу поможет разбить. Однако большая часть заботы о цветниках лежит на дворнике.

Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»: «Большое ей спасибо, она цветочница, позитивница, всегда в работе, дай бог ей здоровья, она много усилия прикладывает».

Двор притягивает жителей окрестных домов. Приходят с детьми — сделать фотографию и просто отдохнуть. Последнее творение — фонтан.

Ирина Якубова, корреспондент: «Его построили специально к конкурсу. Буквально за три дня вырыли котлован, привезли камни и соорудили вот такую красоту на радость всем жителям».

Старания оценили. Двор признали лучшим в Новосибирске по итогам ежегодного смотра-конкурса. Соперников опередили всего на один балл. Победителям — грамоты и денежные премии. Но главную награду, признают участники конкурса, они уже получили — в красивых дворах люди меньше мусорят.

Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»: «Стало больше чистоты, приходят, отдыхают, всегда заполнена площадка. Детского оборудования наставили много. Всем комфортно, уютно».

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