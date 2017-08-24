В школах Кубани активно готовятся к 1 сентября
Во всех школах идут репетиции торжественных линеек.
Во всех школах идут репетиции торжественных линеек.
Уже нашлись первоклашки, которые по традиции в каждой школе на плече у старшеклассника будут давать первый звонок.
Кроме того, активно к началу нового учебного года готовятся и родители. В ближайшие выходные в магазинах, продающих канцелярские товары или школьную форму, будет настоящий ажиотаж. Все школы уже приняты соответствующей комиссией, и сегодня же в 38 муниципалитетов края отправятся 113 новеньких школьных автобусов.