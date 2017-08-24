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14:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В школах Кубани активно готовятся к 1 сентября

Во всех школах идут репетиции торжественных линеек.

Источник: ГТРК «Кубань»

Уже нашлись первоклашки, которые по традиции в каждой школе на плече у старшеклассника будут давать первый звонок.

Кроме того, активно к началу нового учебного года готовятся и родители. В ближайшие выходные в магазинах, продающих канцелярские товары или школьную форму, будет настоящий ажиотаж. Все школы уже приняты соответствующей комиссией, и сегодня же в 38 муниципалитетов края отправятся 113 новеньких школьных автобусов.

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