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14:24 (мск), источник: Клопс.ru

Мэрия: движение по мосту на ул. Киевской закроют на время ремонта

Ремонт начнут в сентябре, чтобы избежать закрытия сразу двух проездов.

Источник: Клопс.ru

Движение транспорта по мосту на ул. Киевской полностью закроют на время ремонта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» сообщил и.о. председателя комитета городского хозяйства горадминистрации Юрий Кондратьев.

Речь идёт о районе ул. Садовой. По словам чиновника, ремонтировать мост планируют в конце сентября, чтобы избежать одновременного закрытия двух проездов в этом районе. Ранее стало известно о закрытии на две недели движения на ул. Суворова.

«Придётся полностью, очевидно, закрывать движение. По контракту подрядчик должен отремонтировать мост за два месяца», — отметил Кондратьев.

На мосту демонтируют брусчатку и снимут трамвайные рельсы. Вместо них уложат асфальтобетонное покрытие. С первого раза определить подрядчика не удалось. По словам Кондратьева, сейчас соглашение находится на стадии подписания.

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