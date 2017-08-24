Мэрия: движение по мосту на ул. Киевской закроют на время ремонта

Источник: Клопс.ru

Движение транспорта по мосту на ул. Киевской полностью закроют на время ремонта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» сообщил и.о. председателя комитета городского хозяйства горадминистрации Юрий Кондратьев.

Речь идёт о районе ул. Садовой. По словам чиновника, ремонтировать мост планируют в конце сентября, чтобы избежать одновременного закрытия двух проездов в этом районе. Ранее стало известно о закрытии на две недели движения на ул. Суворова.

«Придётся полностью, очевидно, закрывать движение. По контракту подрядчик должен отремонтировать мост за два месяца», — отметил Кондратьев.