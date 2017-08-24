Жители Черняховского района жалуются на нехватку дров
Жители области вынуждены покупать дрова, потому что вместо нормального угля им предлагают чёрную пыль или вовсе отказывают в топливе.
Жители области вынуждены покупать дрова, потому что вместо нормального угля им предлагают чёрную пыль или вовсе отказывают в топливе.
Жители Черняховского района жалуются на нехватку дров. Со своей проблемой они обратились в приемную президента, где на днях вел прием главный федеральный инспектор по Калининградской области, руководитель региональной приёмной Президента России Сергей Елисеев.
«Люди не могут приобрести древесину по льготной цене, якобы, в связи с нехваткой материала. Считаю важным решить вопрос до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить граждан теплом. Рекомендую администрации Черняховского городского округа комплексно изучить ситуацию и разработать проект решения проблемы. Будем держать на контроле данный вопрос», — заявил Сергей Елисеев.
В январе этого года «АиФ» писал о нехватке угля для нужд населения. Тогда в редакцию также обратились жители Черняховска. Им