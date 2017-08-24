Жители Черняховского района жалуются на нехватку дров

«Люди не могут приобрести древесину по льготной цене, якобы, в связи с нехваткой материала. Считаю важным решить вопрос до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить граждан теплом. Рекомендую администрации Черняховского городского округа комплексно изучить ситуацию и разработать проект решения проблемы. Будем держать на контроле данный вопрос», — заявил Сергей Елисеев.

В январе этого года «АиФ» писал о нехватке угля для нужд населения. Тогда в редакцию также обратились жители Черняховска. Им из-за нехватки топлива хорошего качества предлагали откровенную пыль. Поставщики объясняли, что в течение года резко (более чем вдвое) выросли экспортные цены. И наши основные поставщики в Хакассии и на Кузбассе, пользуясь моментом, развернули угольные потоки на экспорт. В основном, всё пошло в Китай, который остановил добычу угля. Большая Россия этого не почувствовала. А Калининградская область столкнулась с логистическими проблемами — для нас банально не хватило вагонного парка.