Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нетаньяху приехал к Путину искать защиты
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Из-за опоздания Путина на 7,5 часов перенесли крупное мероприятие
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:22 (мск), источник: РБК

В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама

В московских школах опровергли перенос начала учебного года из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам в центре Москвы, рассказали РБК в администрации учебных заведений.

Секретарь директора школы № 2107 Александр Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября.

На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали.
Александр Крючков
Секретарь директора школы № 2107

В школе № 2054 Мещанского района Москвы сообщили РБК, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить не будут. О том же заявили в школе № 1219 на улице Садовая-Сухаревская. Там уточнили, что ничего не знают о переносе первого учебного дня на 4 сентября. Как сообщила РБК руководитель пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева, сегодня, 24 августа, на рабочем совещании департамента образования Москвы предложили в ближайших от мечетей школах провести линейку позже.

«Было принято решение в ближайших школах договориться с директорами, чтобы провести торжественные линейки на час-полторапозже», — сказала Газиева. «Чтобы наши потоки и школьники не помешали друг другу» — пояснила она, добавив, что празднование Курбан-байрама начнется утром, в 7.00 мск, и закончится в 8.00 мск.

Однако глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил о переносе Дня знаний в нескольких школах Москвы из-за празднования Курбан-байрама, об этом он сказал «РИА Новости».

«В связи с тем, что большое количество верующих будет приходить в культовые объекты, не только в Москве, но и в разных других городах России было принято решение о том, что можно было бы, с учетом выходных, начать первый день учебного года с понедельника», — сказал Крганов.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждался в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах страны. Некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября, добавил он.

Крганов подчеркнул, что речь идет о религиозных праздниках, которые перенести «никак нельзя». «Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия», — пояснил муфтий. О том, что традиционную праздничную линейку в честь начала учебного года в московской школе № 2107 и еще нескольких школах, расположенных рядом с Соборной мечетью, перенесут на 4 сентября, сообщили также пользователи соцсетей, живущие в этом районе. Со ссылкой на главу администрации Мещанского района об этом 21 августа в своем Facebook сообщил Станислав Мацак. «Анонс! Соседи, в нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить», — написал он.

Эти данные первоначально подтвердили в школе № 2107, об этом писало «Говорит Москва», ссылаясь на секретаря директора учреждения Александра Крючкова. «Это действительно так. Линейка будет проводиться 4-го сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования», — заявлял он. «Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы — это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения», — говорил он.

О том, что вопрос переноса линейки из-за Курбан-байрама обсуждается, заявили также в школе № 1215. «Окончательное решение будет принято в начале следующей недели», — заявили в школе радио «Эхо Москвы». Комментарий от департамента образования Москвы РБК получить не удалось.

В 2016 году на празднование Курбан-байрама в Соборной мечети в центре Москвы собрались десятки тысяч мусульман. Улицы, прилегающие к мечети, были заполнены людьми и припаркованными автомобилями верующих, приехавших на праздничную службу. ​. Для мусульман Курбан-байрам означает окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Согласно исламской традиции, в честь Курбан-байрама каждый мусульманин должен убить животное — принести в жертву барана, корову или другой домашний скот.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Я оскорблена до глубины души": Ахеджакова о Серебренникове
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
На Кубани произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь