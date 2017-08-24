В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-байрама

Секретарь директора школы № 2107 Александр Крючков заявил РБК, что ничего не знает о переносе первого учебного дня на 4 сентября.

На сегодняшний день от директора никакой официальной информации по поводу переноса не поступало. Никому мы рассылку по данному вопросу не делали. Александр Крючков Секретарь директора школы № 2107

В школе № 2054 Мещанского района Москвы сообщили РБК, что занятия из-за празднования Курбан-байрама переносить не будут. О том же заявили в школе № 1219 на улице Садовая-Сухаревская. Там уточнили, что ничего не знают о переносе первого учебного дня на 4 сентября. Как сообщила РБК руководитель пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиева, сегодня, 24 августа, на рабочем совещании департамента образования Москвы предложили в ближайших от мечетей школах провести линейку позже.

«Было принято решение в ближайших школах договориться с директорами, чтобы провести торжественные линейки на час-полтора позже», — сказала Газиева. «Чтобы наши потоки и школьники не помешали друг другу» — пояснила она, добавив, что празднование Курбан-байрама начнется утром, в 7.00 мск, и закончится в 8.00 мск.

Однако глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил о переносе Дня знаний в нескольких школах Москвы из-за празднования Курбан-байрама, об этом он сказал «РИА Новости».

«В связи с тем, что большое количество верующих будет приходить в культовые объекты, не только в Москве, но и в разных других городах России было принято решение о том, что можно было бы, с учетом выходных, начать первый день учебного года с понедельника», — сказал Крганов.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждался в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах страны. Некоторые школы приняли решение начать учебный год с 4 сентября, добавил он.

Крганов подчеркнул, что речь идет о религиозных праздниках, которые перенести «никак нельзя». «Если бы на 1 сентября попадались мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия», — пояснил муфтий. О том, что традиционную праздничную линейку в честь начала учебного года в московской школе № 2107 и еще нескольких школах, расположенных рядом с Соборной мечетью, перенесут на 4 сентября, сообщили также пользователи соцсетей, живущие в этом районе. Со ссылкой на главу администрации Мещанского района об этом 21 августа в своем Facebook сообщил Станислав Мацак. «Анонс! Соседи, в нескольких школах Мещанского района 1 сентября будет перенесено на 4 сентября. Уточняйте в своих школах. Информация должна скоро поступить», — написал он.

Эти данные первоначально подтвердили в школе № 2107, об этом писало «Говорит Москва», ссылаясь на секретаря директора учреждения Александра Крючкова. «Это действительно так. Линейка будет проводиться 4-го сентября. Почему — это лучше не нам задавать этот вопрос, а в приемную департамента образования», — заявлял он. «Как школа может решить, если по всем постановлениям 1 сентября начинается учебный год? Если такие нюансы — это только по согласованию с департаментом. Сама школа не может принимать такие решения», — говорил он.

О том, что вопрос переноса линейки из-за Курбан-байрама обсуждается, заявили также в школе № 1215. «Окончательное решение будет принято в начале следующей недели», — заявили в школе радио «Эхо Москвы». Комментарий от департамента образования Москвы РБК получить не удалось.