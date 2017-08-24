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14:05 (мск), источник: Новости Перми

29 августа в Прикамье ожидается пик похолодания

Жара в Пермском крае начнет спадать в выходные, а уже на следующей неделе специалисты прогнозируют понижение температуры воздуха до +11°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 57% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Новости Перми

24 и 25 августа станут в Прикамье самыми жаркими за все лето. В эти дни температура воздуха может прогреться до +31°. При этом 25 августа среднесуточная температура в Перми может оказаться выше нормы почти на девять градусов.

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, уже с 26 августа в регионе начнет холодать. В выходные температура днем составит +18…+24° (в Перми +21…+23°). В субботу осадков не ожидается, а вот в воскресенье может пройти дождь.

Пик похолодания приходится на 29 августа, когда температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16°.

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29 августа в Прикамье ожидается пик похолодания
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