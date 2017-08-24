29 августа в Прикамье ожидается пик похолодания
Жара в Пермском крае начнет спадать в выходные, а уже на следующей неделе специалисты прогнозируют понижение температуры воздуха до +11°.
Жара в Пермском крае начнет спадать в выходные, а уже на следующей неделе специалисты прогнозируют понижение температуры воздуха до +11°.
24 и 25 августа станут в Прикамье самыми жаркими за все лето. В эти дни температура воздуха может прогреться до +31°. При этом 25 августа среднесуточная температура в Перми может оказаться выше нормы почти на девять градусов.
По прогнозам
Пик похолодания приходится на 29 августа, когда температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16°.