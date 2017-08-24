На Булаке установят указатели с названиями мостов на татарском языке
Изготовление и установка 14 указателей оценивается в сумму более 190 тыс. рублей.
Изготовление и установка 14 указателей оценивается в сумму более 190 тыс. рублей.
(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В Казани установят указатели с названиями мостов через протоку реки Булак на татарском языке. Соответствующая информация размещена на сайте гос. закупок.
По 2 указателя на татарском языке будут установлены на каждом из 7 мостов через протоку реки Булак. Это Батуринский, Дегтяревский, Романовский, Лебедевский, Ложкинский, Булачный и Жарковский мосты. Согласно техническому заданию проекта, указатели будут изготовлены из металла и в черном цвете, чтобы не выбиваться из общей стилистики уже имеющихся табличек с названиями мостов на русском языке. Общая сумма работ по изготовлению и установке указателей составит более 190 тыс. рублей.
В настоящее время закупка находится на этапе подачи заявок. Работы планируется завершить в течение месяца с момента подписания контракта.