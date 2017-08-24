На Булаке установят указатели с названиями мостов на татарском языке

По 2 указателя на татарском языке будут установлены на каждом из 7 мостов через протоку реки Булак. Это Батуринский, Дегтяревский, Романовский, Лебедевский, Ложкинский, Булачный и Жарковский мосты. Согласно техническому заданию проекта, указатели будут изготовлены из металла и в черном цвете, чтобы не выбиваться из общей стилистики уже имеющихся табличек с названиями мостов на русском языке. Общая сумма работ по изготовлению и установке указателей составит более 190 тыс. рублей.