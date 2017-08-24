В Воронеже отреставрируют флигель усадьбы Герасимова начала XX века
Проект реставрации разработают до конца 2017 года.
Проект реставрации разработают до конца 2017 года.
Администрация Воронежа объявила электронный аукцион на разработку
Согласно техзаданию,
Заявки принимаются до 30 августа. Аукцион состоится 8 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — более1,9 млн рублей. Подрядчик должен будет закончить работы за 100 календарных дней.
Справка РИА «Воронеж»
Усадьба мещанина Василия Герасимова числится в перечне объектов исторического и культурного наследия Воронежской области как памятник истории и архитектуры местного значения. Усадьба включает в себя два здания начала XX века, расположенные на улице Карла Маркса, 48 и 48б.
В 1872 году Герасимов построил здесь главный (кирпичный) дом и деревянный флигель. В 1902 году наследник Герасимова соорудил взамен обветшавшего главного дома новый. В 1904 году деревянный флигель заменили кирпичным. В 1919 году усадьба была занята жилыми квартирами. В 2013 году в здании провели