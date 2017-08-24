В Воронеже отреставрируют флигель усадьбы Герасимова начала XX века

Источник: РИА "Воронеж"

Администрация Воронежа объявила электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия — флигеля усадьбы Герасимова 1905 года (улица Карла Маркса, 48б). Информация о тендере появилась на сайте госзакупок во вторник, 22 августа. Для выполнения проекта реставрации специалисты проведут научную и историко-культурную экспертизы.

Согласно техзаданию, проектно-сметная документация должна включать в себя результаты историко-архивных и библиографических исследований, разработку рабочих чертежей проекта и смету. Проект реставрации предусматривает работы по укреплению конструкций фундаментов, ремонт чердачных и подвальных помещений, ремонт подъездов, замену кровли, реставрацию фасадов фасадов и декоративных элементов, замену окон и восстановление дверей. Также планируется провели комплекс работ по инженерным сетям для современного использования здания.

Заявки принимаются до 30 августа. Аукцион состоится 8 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — более1,9 млн рублей. Подрядчик должен будет закончить работы за 100 календарных дней.

Справка РИА «Воронеж»

Усадьба мещанина Василия Герасимова числится в перечне объектов исторического и культурного наследия Воронежской области как памятник истории и архитектуры местного значения. Усадьба включает в себя два здания начала XX века, расположенные на улице Карла Маркса, 48 и 48б.