10 чудовищных медицинских ошибок

Больше, чем следовало. Хершел Раллз очнулся после операции по удалению раковой опухоли мочевого пузыря, однако вместе с новообразованием хирурги удалили и гениталии. О возможности такого развития событий, по словам пациента-пострадавшего, врачи не предупреждали. Удаленные органы по результатам гистологии оказались совершенно здоровыми. Суд признал медиков виновными во врачебной ошибке и обязал выплатить пациенту требуемую сумму.

«Не та почка» — примерно такую фразу услышал пациент одной из клиник в США, когда очнулся после операции по удалению больной почки. Как вы поняли, ему удалили здоровую. Ошибка произошла из-за того, что здоровый орган был отмечен как больной в карте пациента.

Не тот глаз прооперировали четырехлетнему пациенту в штате Орегон. Свою ошибку врач обнаружил только по завершению процедуры. «Я не понимаю, что произошло в операционной», — заявил доктор, так и не найдя ни объяснений, ни оправданий своей оплошности.

Не тот пациент. Попадая в больницу, мы отдаем себя во власть медиков, полагая, что они знают, что делают. Увы, случаются исключения. Так, беременную пациентку по имени Керри медсестра уверенно направила на КТ. Увидев сомнение на лице будущей матери, сотрудница клиники убедил ее, что это действительно именно то, что требует доктор. Оказалось, в приемном покое находились две женщины по имени Керри, и томограмма требовалась другой пациентке.

Сувенир от хирурга. После успешной операции по удалению раковой опухоли пациент продолжил жаловаться на сильные боли. Сперва ему сказали, что так и должно быть после хирургического вмешательства. Но спустя месяц врачи обнаружили источник боли: в теле пациента был забыт 13-сантиметровый инструмент. Подобная ошибка обошлась клинике в 97 тысяч долларов США, которые пациент успешно отсудил у медицинского учреждения.

Неподходящий донорский орган пересадили одной американской пациентке, врачебная ошибка стоила жизни 17-летней девушке. Сердце и легкие, которые ей пересадили, не соответствовали ее группе крови: медицинский центр, проводивший операцию, не проверил органы на совместимость до пересадки. Вторую операцию, призванную исправить страшную ошибку, пациентка уже не перенесла.

Слишком много зубов, — так, видимо, решил дантист в одной из клиник штата Индиана, и удалил пациенту все зубы. Пациент, обратившись к специалисту, рассчитывал на удаление максимум трех зубов. Каково же было его удивление, когда вместо трех он лишился всех тридцати двух зубов.

Недостаточно анестезии. В кино нередко изображают, как пациент просыпается на операционном столе во время хирургического вмешательства. Начинается паника, ему добавляют анестезии, и все заканчивается благополучно. В реальности бывает гораздо хуже. Так, пациентка Эрин Кук очнулась во время операции. Наркоз подействовал таким образом, что она чувствовала все, что происходит, но при этом не была способна об этом сказать: мышцы онемели настолько, что она не могла никак показать, что находится в сознании. Случившееся медики объяснили тем, что аппарат для ингаляционного наркоза пропускал воздух, и пациентка получила только 5% от той анестезии, что ей вводил врач.

Лекарство не туда. Девятнадцатимесячная пациентка из Небраски поступила в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. Прописанное ей лекарство необходимо было вводить в питательную трубку (зонд для искусственного кормления). Непоправимую ошибку допустила медсестра, введя назначенный препарат в центральный катетер, ведущий не к пищеводу, а к сердцу маленькой пациентки.

И стакан воды подать некому. Двадцатидвухлетний житель Лондона стал жертвой пренебрежительного отношения медперсонала. Двое суток он просил воды, но и врачи, и медсестры игнорировали его просьбу. Пациент вызвал полицию, находясь на больничной койке, но и это его не спасло. На второй день, так и не утолив мучительную жажду, британец скончался от обезвоживания. Сотрудники больницы утверждали, что пациент вел себя агрессивно, и что жажда была его навязчивой идеей.