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14:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Школьников и студентов Челябинска обучат финансовой грамотности, чтобы они не попадались на удочки мошенников

В учебных учреждениях Челябинска будут читать лекции по повышению финансовой грамотности. С таким предложением выступили активисты регионального отделения «Молодой гвардии».

Предложение прозвучало сегодня, 24 августа, на круглом столе. Он был посвящен актуальным угрозам мошенничества и способам противодействия ему в сети Интернет.

В первую очередь, было предложено распространять информацию о фактах мошенничества в интернете. Многие челябинцы продолжают терять свои деньги по причине финансовой неграмотности, а тяга к «легкому» заработку присутствует у большинства. Поэтому, несмотря на широкую известность данного мошеннического направления, люди всё равно вкладывают свои доходы в сомнительные инвестиционные проекты и сайты.

«Уже с сентября мы разработаем методическое пособие и будем проводить лекции в учебных учреждениях по повышению финансовой грамотности», — прокомментировал руководитель Челябинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов.

Южноуральские полицейские давно разработали памятку, как не стать жертвой интернет-мошенников. Их стражи порядка разделили на два вида: мошенничества при продаже товаров в сети Интернет по предоплате и получение товара от интернет-магазина.

«Развитие данных видов мошенничества обусловлено человеческими факторами, такими как желание сэкономить, отсутствие близко расположенных магазинов с таким товаром, полное отсутствие предложений на рынке. Основными приобретаемыми товарами являются предметы роскоши-дорогая цифровая техника, автомобили, шубы, брендовые вещи. Исключены полностью факты приобретения товаров первой необходимости», — отметили в региональном Главке.

Желание сэкономить приводит зачастую к потере всех денежных средств. Нужно приобретать вещи за их реальную стоимость и не искать предложений с 30−50% выгодой, так как это противоречит в целом принципам рынка. Либо присланный товар окажется подделкой, либо не удовлетворяющим запросам покупателя.

«Не стоит приобретать товары в интернет магазинах позиционирующих себя как российские, но имеющие сайты в доменных зонах .com .org .biz .net .info .tv .mobi. Особое внимание следует уделить отзывам в сети Интернет по данному интернет-магазину, продавцу. Проверить, когда был создан магазин, сайт. Создан ли он год и более назад. Если сайт существует меньше месяца, то стоит отказаться от покупки. Можно проверить наличие офиса у данного магазина, удостовериться в сети Интернет, что такой дом существует, посмотреть его на карте, фото снимках, панорамах “Яндекс”, “Гугл”. Убедиться, что на доме есть вывеска магазина, либо имеются офисные помещения», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полученную информацию следует использовать при общении по телефону с сотрудниками магазина. Если магазин, продавец отказываются звонить по телефону предлагают другие способы общения такие как «Viber», «Skype», «WhatsApp» и другие, либо телефона магазин не имеет, следует отказаться от покупки. В ходе общения по телефону можно сообщить, что находитесь в городе продавца, магазина и предложите забрать товар самовывозом и оплатить наличными в офисе. В случае категоричного отказа следует отказаться от покупки.

«При приобретении дорогостоящих вещей таких как автомобиль, дорожная техника, строительные материалы, рекомендуем потратить деньги на дорогу до города продавца и удостовериться в наличии продавца и товара. Либо найти в городе продавца знакомых и попросить их проверить достоверность предложения в сети Интернет. Если же такой возможности нет, то оплатить услуги юриста, сотрудника автофирмы, занимающейся в городе продавца продажей и скупкой авто и за символическую плату предложить ему встретиться с продавцом и осмотреть авто и документы», — рассказали в региональном Главке.

Любые присланные вам по Интернету фотографии, сканы документов и автомобиля мошенники с легкостью подделывают.

В настоящее время большинство интернет магазинов работаю по 100% предоплате, при соблюдении указанных рекомендаций можно совершить удачную покупку. Настоятельно не рекомендуют покупки в социальных сетях.

В случае необходимости приобрести товар через социальную сеть необходимо тщательно проверить продавца, обязательно связаться с ним по телефону, расспросить подробности о товаре, потребовать фотографии товара в деталях, предложить отправить товар курьерской службой и наложенным платежом, обговорить возможность возврата товара, возможность самовывоза.

«Широкое распространение в сети Интернет так же приобретают мошенничества с привлечением средств пользователей для их приумножения в финансовых пирамидах, кооперативах, микрофинансовых организациях, биржах, букмекерских конторах, рынках электронных валют. Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют не вступать в какие-либо отношения с такими организациями и лицами, предлагающими такие услуги, так как многие компании и интернет сайты данных компаний находятся за рубежом, организации работают по законам других государств, либо изначально мошеннические и вернуть затраченные на данные проекты деньги практически невозможно», — добавили в южноуральском Главке.

Кроме того, полицейские не советуют доверять сайтам имеющим в названии знакомые слова, но расположенные в доменных зонах .com .org .biz .net .info .tv .mobi и других не связанных с российским интернет пространством.

«Проверьте неоднократно сайты, в разделах которых, планируете указать данные о своей банковской карте, по дате создания сайта, по телефонам, указанным на сайте, по отзывам в сети Интернет, следует уточнить нет ли сайта в различных блэк-листах сети Интернет. Помните мошеннику достаточно номера карты и кода на обратной стороне карты (CVV код состоящий из четырех цифр) для покупок и оплаты услуг в сети Интернет. Другие данные, то как срок действия карты, он может подобрать, а имя и фамилию владельца узнать от вас либо из сети Интернет с ваших личных страниц», -советуют полицейские Южного Урала.

Если вы стали жертвой такого сайта и заметили это после проведения операции, покупки, заблокируйте карту и обратитесь в банк в день проведения операции для её отмены и возврате денежных средств.

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