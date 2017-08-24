Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Пресс-секретарь Медведева проигнорировала обвинения в русофобии
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:50 (мск), источник: Noi.md

В Кишиневе арестованы украинские хакеры

Трое граждан Украины были задержаны за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам РМ с использованием спецсредств.

Источник: Noi.md

В правоохранительных органах установили, что с мая по август, арендуя разные жилые помещения в Кишиневе, подозреваемые подключались к сервису электронной связи мобильного оператора Orange и обеспечивали себе доходы, предоставляя абонентам возможность совершать международные звонки.

Читайте также
Задержанная сотрудница Минпросвета призналась в коррупции

В ходе обысков, проведенных в их арендованных квартирах, полицейские обнаружили два прибора gateway и simbox, мобильные телефоны, банковские карты, тетрадь с черновыми данными, SIM-карты Orange, прибор для употребления наркотических веществ, бумажный пакет с растительным веществом со специфичным запахом.

— Подозреваемых задержали на 30 дней, в случае доказательства их вины им грозит штраф на сумму от 67 500 до 167 500 леев или лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили сотрудники Управления спецопераций.

О том, будут ли граждане Украины экстрадированы на родину, не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Наглая кража в магазине (ВИДЕО)
МО отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Кейт Миддлтон подозревают в третьей беременности Англоязычные СМИ бурно обсуждают слухи о том, что герцогиня Кембриджская на днях попала в больницу, возможно, из-за токсикоза.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь