В Кишиневе арестованы украинские хакеры

Источник: Noi.md

В правоохранительных органах установили, что с мая по август, арендуя разные жилые помещения в Кишиневе, подозреваемые подключались к сервису электронной связи мобильного оператора Orange и обеспечивали себе доходы, предоставляя абонентам возможность совершать международные звонки.

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В ходе обысков, проведенных в их арендованных квартирах, полицейские обнаружили два прибора gateway и simbox, мобильные телефоны, банковские карты, тетрадь с черновыми данными, SIM-карты Orange, прибор для употребления наркотических веществ, бумажный пакет с растительным веществом со специфичным запахом.

— Подозреваемых задержали на 30 дней, в случае доказательства их вины им грозит штраф на сумму от 67 500 до 167 500 леев или лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили сотрудники Управления спецопераций.