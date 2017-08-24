В Кишиневе арестованы украинские хакеры
Трое граждан Украины были задержаны за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам РМ с использованием спецсредств.
Трое граждан Украины были задержаны за несанкционированный доступ к телекоммуникационным сетям и услугам РМ с использованием спецсредств.
В правоохранительных органах установили, что с мая по август, арендуя разные жилые помещения в Кишиневе, подозреваемые подключались к сервису электронной связи мобильного оператора Orange и обеспечивали себе доходы, предоставляя абонентам возможность совершать международные звонки.
В ходе обысков, проведенных в их арендованных квартирах, полицейские обнаружили два прибора gateway и simbox, мобильные телефоны, банковские карты, тетрадь с черновыми данными,
— Подозреваемых задержали на 30 дней, в случае доказательства их вины им грозит штраф на сумму от 67 500 до 167 500 леев или лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили сотрудники Управления спецопераций.
О том, будут ли граждане Украины экстрадированы на родину, не сообщается.