Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нетаньяху приехал к Путину искать защиты
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ узнали, от кого родила сына Анна Калашникова
Дочь Панина говорит об отношениях с отцом - СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Первые сенсации масштабного военного форума «Армия-2017» - СМИ
Жириновский ответил на обвинения Киева: Обезумели
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10Землетрясение на юго-западе Китая
14:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Все школы Челябинской области откроются в срок

За парты сядут 50 тысяч первоклассников.

Источник: РИА "Новости"

Челябинск, 24 августа, — Мария Шумакова, «АиФ-Челябинск».

2815 образовательных учреждений распахнут двери 1 сентября на всей территории Челябинской области. Речь идет не только о муниципальных и государственных заведениях, но так же о частных садиках, школах и вузах, сообщила Елена Коузова, заместитель министра образования Челябинской области.

За парты в школах, колледжах и техникумах сядет порядка 695 тысяч учащихся. 230 тысяч южноуральских детей продолжат обучаться в детских садах.

«Порядка трех тысяч учебных заведений готовы к учебному году. В Челябинске, где проживает больше 1/3 всего детского населения региона, сохранится двухсменное обучение. Это связано с тем, что первоклассников год от года становится все больше. Если в прошлом году за парты впервые сели больше 40 тысяч детей, то в этом году число первоклассников превысило 50 тысяч человек. В большинстве сельских районах школы будут работать в одну смену», — отметила Елена Коузова.

«В Челябинске впервые за парты сядут около 15 тысяч ребят. Всего же своим праздником 1 сентября могут считать порядка 200 тысяч челябинских детей и 75 тысяч дошколят», — такие данные озвучила Светлана Портье, начальник комитета по делам образования администрации Челябинска.

Так же Светлана Портье сообщила, открытие новых школ в Парковом и на Тополиной аллее не вызвало дефицита кадров. В целом школы укомплектованы учителями на 99, 4 процента.

О благополучной приемке большей части образовательных учреждений также отчитались представители Роспотребнадзора и МЧС.

По словам Вероники Макаровой, специалиста по гигиене Челябинского Роспотребнадзора, в ходе приемки образовательных учреждений было выписано 362 предписания. Часть из них устранили в течение месяца. На самые затратные отводилось до нескольких лет. Так, исполняя предписание двухлетней давности, в этом году был построен школьный стадион в 11 лицее Челябинска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Надбавка за детей. Старики могут получить 200 руб. после перерасчёта пенсии
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
На Кубани произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер В модельном ряду марки компактный кроссовер T-Roc встанет на ступень ниже, чем Tiguan
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь