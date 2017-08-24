Все школы Челябинской области откроются в срок

Источник: РИА "Новости"

Челябинск, 24 августа, — Мария Шумакова, «АиФ-Челябинск».

2815 образовательных учреждений распахнут двери 1 сентября на всей территории Челябинской области. Речь идет не только о муниципальных и государственных заведениях, но так же о частных садиках, школах и вузах, сообщила Елена Коузова, заместитель министра образования Челябинской области.

За парты в школах, колледжах и техникумах сядет порядка 695 тысяч учащихся. 230 тысяч южноуральских детей продолжат обучаться в детских садах.

«Порядка трех тысяч учебных заведений готовы к учебному году. В Челябинске, где проживает больше 1/3 всего детского населения региона, сохранится двухсменное обучение. Это связано с тем, что первоклассников год от года становится все больше. Если в прошлом году за парты впервые сели больше 40 тысяч детей, то в этом году число первоклассников превысило 50 тысяч человек. В большинстве сельских районах школы будут работать в одну смену», — отметила Елена Коузова.

«В Челябинске впервые за парты сядут около 15 тысяч ребят. Всего же своим праздником 1 сентября могут считать порядка 200 тысяч челябинских детей и 75 тысяч дошколят», — такие данные озвучила Светлана Портье, начальник комитета по делам образования администрации Челябинска.

Так же Светлана Портье сообщила, открытие новых школ в Парковом и на Тополиной аллее не вызвало дефицита кадров. В целом школы укомплектованы учителями на 99, 4 процента.

О благополучной приемке большей части образовательных учреждений также отчитались представители Роспотребнадзора и МЧС.