Выезд из Симферополя в направлении Феодосии разгрузят от пробок

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал глава Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов. По его словам, к 1 сентября на проспекте Победы уберут два светофора и запретят левые повороты.

«К 1 сентября мы наметили ряд конкретных мероприятий: мы уберем два светофора в районе проспекта Победы, а также будут запрещены левые повороты, что значительно облегчит проезд в сторону Феодосии», — уточнил он.

Сафронов также отметил, что эту дорожную развязку планируют разгрузить в несколько этапов. Один из них — создание компьютерного моделирования схемы движения на данном участке. Ее созданием занимаются специалисты. Протестировать модель планируют в середине следующей недели.

«Государственный комитет дорожного хозяйства и администрация Симферополя нашли ряд решений, которые будут осуществляться в два этапа. Первый этап реализуется до 21 сентября для улучшения ситуации, а второй — сейчас поручено компании сделать компьютерное моделирование для того, чтобы изменить схему движения, расстановку приоритетов на данном узле. Мы рассчитываем, что к среде следующей недели данная компьютерная модель будет сформирована, мы ее протестируем, и примем управленческие организационные решения. Думаю, что в комплексе эти два мероприятия дадут ощутимый эффект», — отметил он.

Информацию о конкретных шагах, а также о сроках их реализации Сафронов пообещал сообщить в следующий четверг.