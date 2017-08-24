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15:17 (мск), источник: Ведомости

Мединский прокомментировал скандальный уход Михалкова из Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский не считает вчерашний демонстративный выход председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино ни «спонтанным», ни «эмоциональным». Об этом Мединский написал в своем Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов России Михалкова из совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии. Нам нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно. И еще. Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было «спонтанным», «эмоциональным» и «неоправданным», — написал Мединский.

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Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Накануне на коллегии Министерства культуры режиссер Михалков заявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. В частности, он обвинил руководство фонда в безответственном поведении: «Новый состав совета — это Византия. [Замруководителя аппарата правительства Наталья] Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих». Журналистам Михалков рассказал, что не согласен с «латентной русофобией» Тимаковой — в частности, с защитой ею «Ельцин-центра».

Тимакова в ответ заметила, что фонд подчиняется правительству России, а Михалков преуспел в византийстве гораздо больше.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что режиссер пока не подал заявление о выходе из попечительского совета, и назвал решение Михалкова «эмоциональным» и «спонтанным», принятым «сгоряча».

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Anna Ostroumova
Прав Ниткита Михалков в отношении Ельцин центра. Это позор какой-то! Хоть бы нас, россиян спросили, нужен ли нам такой центр и такая память! А примитивная...
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