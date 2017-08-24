Мединский прокомментировал скандальный уход Михалкова из Фонда кино

Источник: РИА "Новости"

«Демонстративный выход председателя Союза кинематографистов России Михалкова из совета Фонда кино заставляет нас о многом задуматься. О смысле и целях нашей работы, о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии. Нам нужно работать еще больше, работать более внимательно и ответственно. И еще. Немного зная характер Никиты Сергеевича, не думаю, что его решение было «спонтанным», «эмоциональным» и «неоправданным», — написал Мединский.

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Накануне на коллегии Министерства культуры режиссер Михалков заявил, что покинет попечительский совет Фонда кино. В частности, он обвинил руководство фонда в безответственном поведении: «Новый состав совета — это Византия. [Замруководителя аппарата правительства Наталья] Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих». Журналистам Михалков рассказал, что не согласен с «латентной русофобией» Тимаковой — в частности, с защитой ею «Ельцин-центра».

Тимакова в ответ заметила, что фонд подчиняется правительству России, а Михалков преуспел в византийстве гораздо больше.