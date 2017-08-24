В Перми открыли памятник княгине Елизавете Фёдоровне
Монумент сестре императрицы Александры Романовой установили в сквере «Елизаветинской больницы» на ул. Екатерининская.
Монумент сестре императрицы Александры Романовой установили в сквере «Елизаветинской больницы» на ул. Екатерининская.
24 августа в Перми перед «Елизаветинской больницей», которая находится на ул. Екатерининская, 224, состоялось торжественное открытие памятника княгине Елизавете Фёдоровне Романовой — сестре императрицы Александры Фёдоровны.
Монумент был открыт по инициативе Пермской епархии и изготовлен центром художественного литья «Царский остров».
Напомним, Елизавета Романова — принцесса