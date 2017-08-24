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15:09 (мск), источник: Новости Перми

В Перми открыли памятник княгине Елизавете Фёдоровне

Монумент сестре императрицы Александры Романовой установили в сквере «Елизаветинской больницы» на ул. Екатерининская.

24 августа в Перми перед «Елизаветинской больницей», которая находится на ул. Екатерининская, 224, состоялось торжественное открытие памятника княгине Елизавете Фёдоровне Романовой — сестре императрицы Александры Фёдоровны.

Монумент был открыт по инициативе Пермской епархии и изготовлен центром художественного литья «Царский остров».

Напомним, Елизавета Романова — принцесса Гессен-Дармштадская — известна также как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия. Она была в Перми дважды — в 1914 и в 1918 годах. В Алапаевске в 1918 году была убита большевиками.

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