В Перми открыли памятник княгине Елизавете Фёдоровне

24 августа в Перми перед «Елизаветинской больницей», которая находится на ул. Екатерининская, 224, состоялось торжественное открытие памятника княгине Елизавете Фёдоровне Романовой — сестре императрицы Александры Фёдоровны.



Монумент был открыт по инициативе Пермской епархии и изготовлен центром художественного литья «Царский остров».



Напомним, Елизавета Романова — принцесса Гессен-Дармштадская — известна также как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия. Она была в Перми дважды — в 1914 и в 1918 годах. В Алапаевске в 1918 году была убита большевиками.