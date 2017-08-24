Источник: Калининград.Ru

Роспотребнадзор предупреждает калининградских предпринимателей о мошенниках. Злоумышленники звонят в компании, представляются сотрудниками ведомства и под различными предлогами просят предоставить деньги. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Так, в августе предпринимателям поступали звонки якобы от работника Роспотребнадзора. Женщина предупреждала о проверке в сфере защиты прав потребителей и предлагала приобрести материалы для оформления информационных стендов за 1500 рублей.

Подобные обращения не связаны с деятельностью управления Роспотребнадзора по Калининградской области и его территориальных отделов, — подчеркнули в пресс-службе.