Роспотребнадзор предупреждает калининградских предпринимателей о мошенниках
Злоумышленники предупреждают о проверках и просят предоставить им деньги под различными предлогами.
Злоумышленники предупреждают о проверках и просят предоставить им деньги под различными предлогами.
Роспотребнадзор предупреждает калининградских предпринимателей о мошенниках. Злоумышленники звонят в компании, представляются сотрудниками ведомства и под различными предлогами просят предоставить деньги. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Так, в августе предпринимателям поступали звонки якобы от работника Роспотребнадзора. Женщина предупреждала о проверке в сфере защиты прав потребителей и предлагала приобрести материалы для оформления информационных стендов за 1500 рублей.
Подобные обращения не связаны с деятельностью управления Роспотребнадзора по Калининградской области и его территориальных отделов, — подчеркнули в
В ведомстве просят незамедлительно сообщать о подобных обращениях в полицию по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в управление Роспотребнадзора по номеру 536−942.