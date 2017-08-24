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15:07 (мск), источник: Интерфакс

В Норильске второй раз за лето выпал снег

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Жители Норильска (Красноярский край) снимают и выкладывают в социальные сети фотографии и видео с выпавшем в конце августа снегом.

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«Зима идет! С первым снегом!», — комментируют люди с иронией свои фотографии, на которых видны падающие хлопья снега. При этом сугробы не образуются, поскольку снег сразу же тает.

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Некоторые отмечают, что выпавший снег летом — не первый. 4 июля этого года в Норильске уже был снегопад.

«Чему удивляться? Живем за полярным кругом. Это нормальное явление», — комментирует снимки один из пользователей соцсетей.

По данным сайта Gismeteo, в настоящее время в Норильске плюс 4 градуса, пасмурно. В пятницу температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов, ожидается весь день дождь.

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