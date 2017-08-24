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15:24 (мск), источник: Tengrinews

Легенде казахстанской журналистики нужны средства на лечение

Известный казахстанский журналист, 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Моисей Гольдберг оказался в тяжелом материальном положении.

Источник: Tengrinews

Известный казахстанский журналист, 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Моисей Гольдберг оказался в тяжелом материальном положении после перенесенной операции по лечению рака, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как рассказал ветеран, все свои сбережения он сначала отдал на лечение сына, у которого нашли рак пищевода.

«Прооперировали в Израиле благополучно, он начинает есть уже», — отметил пенсионер.

Но потом у самого мужчины обнаружили опухоль на правой стороне лица. Казахстанские врачи помочь не смогли.

«Я был вынужден вылететь в Израиль. Мне там сделали тяжелейшую операцию. Опухоль очень серьезная, удалена слюнная железа, нерв лицевой был поражен, сонная артерия. Сейчас нахожусь в тяжелейшем состоянии, нужно долечиваться. Уже четыре месяца я свою пенсию отдаю на возврат долгов. Для продолжения лечения нужны большие деньги, — рассказывает Гольдберг.

По его словам, различных долгов у него накопилось на более чем 30 тысяч долларов. Сейчас представители Клуба главных редакторов проводят сбор средств, который продлится до 31 августа 2017 года. Всем, кто хочет помочь, необходимо связаться с исполнительным директором клуба Асем Есельбаевой по телефону 8 707 700 86 56. Моисей Гольдберг родился 13 апреля 1926 года в городе Мелитополь в Украине. Призван в армию в 1943 году, участвовал в освобождении Украины. Награжден военными наградами и медалями за освещение освоения целины.

В журналистике с 9 мая 1945 года, работал корреспондентом Павлодарской областной газеты «Большевистский путь». С сентября 1953 года работал корреспондентом ТАСС по Акмолинской области. После этого с 1963 года работал главным редактором Целиноградского радио. Имеет звание Заслуженного работника культуры Казахской ССР (1975 год). После выхода на пенсию продолжал сотрудничать с «Казахстанской правдой».

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