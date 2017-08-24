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15:23 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге закроют перекресток из-за съемок фильма Серебренникова

Ограничения движения в центре Петербурга будут введены в ночь с 25 на 26 августа.

Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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По данным ведомства, с 01:00 до 08:00 26 августа будет закрыто движение на пересечении 8-й Советской, Новгородской и Старорусской улиц.

Закрытие движения вызвано съемками фильма «Лето».

Напомним, что картина посвящена юности лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Режиссер картины — Кирилл Серебренников.

Днем 23 августа его заключили под домашний арест до середины октября, на время проведения расследования уголовного дела о хищении 68 миллионов рублей.

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