В Петербурге закроют перекресток из-за съемок фильма Серебренникова

Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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По данным ведомства, с 01:00 до 08:00 26 августа будет закрыто движение на пересечении 8-й Советской, Новгородской и Старорусской улиц.

Закрытие движения вызвано съемками фильма «Лето».

Напомним, что картина посвящена юности лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Режиссер картины — Кирилл Серебренников.