В Петербурге закроют перекресток из-за съемок фильма Серебренникова
Ограничения движения в центре Петербурга будут введены в ночь с 25 на 26 августа.
Ограничения движения в центре Петербурга будут введены в ночь с 25 на 26 августа.
Об этом сообщает
По данным ведомства, с 01:00 до 08:00 26 августа будет закрыто движение на пересечении 8-й Советской, Новгородской и Старорусской улиц.
Закрытие движения вызвано съемками фильма «Лето».
Напомним, что картина посвящена юности лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Режиссер картины — Кирилл Серебренников.
Днем 23 августа его заключили под домашний арест до середины октября, на время проведения расследования уголовного дела о хищении 68 миллионов рублей.