В Екатеринбурге 8 трамваев на ВИЗе изменят движение по маршруту
Изменения связаны с ремонтом дорожных путей.
Изменения связаны с ремонтом дорожных путей.
В Екатеринбурге с завтрашнего дня будет перекрыто движение для трамваев от остановки «Дворец молодежи» до «Кирова». В связи с этим трамваи будут двигаться в объезд этого участка, предупредили в
Движение планируется перекрыть в обоих направлениях с 25 августа с 23.00 до понедельника, 28 августа, до 20.00 в связи с ремонтном трамвайных путей на участке улиц от Репина до Соединительной. Таким образом, восьми трамваям придется изменить схему своего следования по маршруту: