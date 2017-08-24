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15:33 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге 8 трамваев на ВИЗе изменят движение по маршруту

Изменения связаны с ремонтом дорожных путей.

В Екатеринбурге с завтрашнего дня будет перекрыто движение для трамваев от остановки «Дворец молодежи» до «Кирова». В связи с этим трамваи будут двигаться в объезд этого участка, предупредили в пресс-службе мэрии города в четверг, 24 августа.

Движение планируется перекрыть в обоих направлениях с 25 августа с 23.00 до понедельника, 28 августа, до 20.00 в связи с ремонтном трамвайных путей на участке улиц от Репина до Соединительной. Таким образом, восьми трамваям придется изменить схему своего следования по маршруту:

  • Маршрут № 3 будет направлен от ЦПКиО по улицам Луначарского, Челюскинцев, Московской, Белореченской, через ВИЗ — Белореченскую — Радищева.
  • Маршрут № 6 планируется задействовать от Машиностроителей до ВИЗа.
  • Маршрут № 7 (Эльмаш — 7 Ключей) направится улицы: Победы и Бебеля.
  • Маршрут № 23 следует от «40 лет ВЛКСМ» по улицам Уральской, Луначарского, проспекту Ленина и Челюскинцев.
  • Маршрут № 10 от ЦПКиО продолжит движение улицам Куйбышева, Радищева, Московской, проспекту Ленина и Луначарского.
  • Маршрут № 13 от «40 лет ВЛКСМ» поедет по улицам Гагарина, проспекту Ленина, Московской, Радищева и до Волгоградской. И от остановки «7 Ключей» до «ВИЗ».
  • Маршрут № 18 («ВИЗ» — «Шарташ») поедет по улицам Волгоградской, Белореченской, Московской и проспекту Ленина.
  • Маршрут № 21 от ЦПКиО до ВИЗа продолжит движение по улицам Куйбышева, Радищева и Белореченской, а в обратную сторону по Белореченской, Московской, Челюскинцев и Луначарского.
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