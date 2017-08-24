В Екатеринбурге 8 трамваев на ВИЗе изменят движение по маршруту

В Екатеринбурге с завтрашнего дня будет перекрыто движение для трамваев от остановки «Дворец молодежи» до «Кирова». В связи с этим трамваи будут двигаться в объезд этого участка, предупредили в пресс-службе мэрии города в четверг, 24 августа.