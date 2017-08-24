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16:03 (мск), источник: РИА Новости

Татарстан не намерен переносить линейки в школах из-за Курбан-байрама

КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Торжественные линейки в честь Дня знаний 1 сентября пройдут в Татарстане как обычно, их перенос из-за празднования Курбан-байрама не предусмотрен, сообщил РИА Новости представитель министерства образования и науки республики.

Источник: РИА Новости

В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято «в Москве… и в разных других городах России» в связи с тем, что в этом году 1 сентября мусульмане отмечают Курбан-байрам, и «большое количество верующих будет приходить в культовые объекты».

«В Татарстане переноса не предусмотрено, торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 1 сентября, как обычно», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили и в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Ранее в мэрии Уфы сообщили, что «прислушаются к большинству горожан», которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.

Курбан-Байрам или Ид-аль-Адха является самым главным мусульманским праздником. Согласно Корану, Всевышний ниспослал испытание пророку Ибрагиму (Аврааму), повелев ему принести в жертву своего сына Исмаила. Когда пророк, проявляя покорность Аллаху, хотел исполнить приказ, Всевышний заменил Исмаила на жертвенное животное. В память об этом событии мусульмане в день Курбан-байрама совершают жертвоприношения. Его смысл заключается в следовании примеру пророка, проявившего высочайшую степень любви и покорности богу.

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