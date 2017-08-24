Татарстан не намерен переносить линейки в школах из-за Курбан-байрама
КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Торжественные линейки в честь Дня знаний 1 сентября пройдут в Татарстане как обычно, их перенос
КАЗАНЬ, 24 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Торжественные линейки в честь Дня знаний 1 сентября пройдут в Татарстане как обычно, их перенос
В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято «в Москве… и в разных других городах России» в связи с тем, что в этом году 1 сентября мусульмане отмечают
«В Татарстане переноса не предусмотрено, торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 1 сентября, как обычно», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили и в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Ранее в мэрии Уфы сообщили, что «прислушаются к большинству горожан», которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника