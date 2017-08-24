Татарстан не намерен переносить линейки в школах из-за Курбан-байрама

Источник: РИА Новости

В четверг глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов пояснил, что решение начать учебный год с 4 сентября было принято «в Москве… и в разных других городах России» в связи с тем, что в этом году 1 сентября мусульмане отмечают Курбан-байрам, и «большое количество верующих будет приходить в культовые объекты».

«В Татарстане переноса не предусмотрено, торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут 1 сентября, как обычно», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили и в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Ранее в мэрии Уфы сообщили, что «прислушаются к большинству горожан», которые выразили желание отправить детей в школы с 4 сентября, поскольку празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в этом году приходится на День знаний. Праздник Курбан-байрам, который в 2017 году выпадает на 1 сентября, является в Башкирии официальным нерабочим днем.