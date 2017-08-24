Магнитогорск страдает от жары и смога

О том, как обстоят дела на юге региона, — в репортаже корреспондента ГТРК «Южный Урал» Игоря Болонина.

Аномальная для конца августа жара. Температура воздуха превышает климатическую норму минимум на 7 градусов. В последние три года неблагоприятные метеоусловия фиксируют с незавидной регулярностью.

«Если сравнивать, то в 2015 году за весь год было объявлено 31 предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, в 2016 году их уже было 66, а в 2017 году с начала года уже 32-й период у нас», — информирует Марина Зинурова, начальник Управления охраны окружающей среды и экологического контроля.

На такие изменения не рассчитывали ни экологи, ни строители Магнитки. Согласно многолетней климатической розе ветров, воздушные потоки обычно идут в Магнитогорск с западной и северо-западной стороны. Однако в последние дни метеорологи фиксируют в городе практически полный штиль с небольшими вкраплениями ветра как раз-таки с противоположных направлений — восточного и северо-восточного. Плюс ко всему на этой неделе в Магнитогорске установилась жара до 30 градусов.

В городе 16 промышленных предприятий, которые осуществляют выбросы в атмосферу. В дни неблагоприятных метеоусловий синоптики регулярно передают данные о состоянии воздуха в Росприроднадзор. Поэтому заводы сокращают объем выбросов в среднем на 10−15 процентов. Впрочем, при такой жаре даже эти ограничения существенно не отражаются на самочувствии магнитогорцев, особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Вчера смог был, чувствовала себя тяжеловато.

— Вечером дышать нечем, нельзя окна открыть.

— Стараюсь меньше выходить на жару. В основном в саду, в домике.

— Последние два дня тяжеловато дышать, особенно по вечерам.

Вздохнуть свободнее магнитогорцы смогут уже в конце недели. Синоптики обещают дожди, понижение температуры до 20 градусов и ветер с южной и юго-западной стороны.