В Воронеже у Адмиралтейской площади появился новый пешеходный переход
До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью.
До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью.
Новый пешеходный переход появился у Адмиралтейской площади — на пересечении улиц Декабристов и Софьи Перовской. Об этом основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов сообщил на своей странице в соцсети в четверг, 24 августа.
Нерегулируемый пешеходный переход появился при ремонте улицы Софьи Перовской.
— Эта улица попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. При ремонте на ней организовали новый пешеходный переход к входной группе Адмиралтейской площади, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в
До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью. Чтобы добраться до ближайшего от улицы Декабристов пешеходного перехода, воронежцам приходилось пройти около 100 м по проезжей части. Активисты несколько раз просили мэрию обеспечить безопасность пешеходов.
—