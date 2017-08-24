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16:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже у Адмиралтейской площади появился новый пешеходный переход

До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью.

Источник: Reuters

Новый пешеходный переход появился у Адмиралтейской площади — на пересечении улиц Декабристов и Софьи Перовской. Об этом основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов сообщил на своей странице в соцсети в четверг, 24 августа.

Нерегулируемый пешеходный переход появился при ремонте улицы Софьи Перовской.

— Эта улица попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. При ремонте на ней организовали новый пешеходный переход к входной группе Адмиралтейской площади, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью. Чтобы добраться до ближайшего от улицы Декабристов пешеходного перехода, воронежцам приходилось пройти около 100 м по проезжей части. Активисты несколько раз просили мэрию обеспечить безопасность пешеходов.

— Кто-то взялся за набержную! Появился пешеходник на улицу Декабристов! Это прямой выход из центра на Адмиралтейку. Я года два назад писал бумагу, раз десять лично просил, все куда-то в песок. И тут вжух — и пешеходник. Даже не знаю, кого благодарить, — написал Игорь Титов на своей странице в «ВКонтакте».

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