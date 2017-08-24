В Воронеже у Адмиралтейской площади появился новый пешеходный переход

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Новый пешеходный переход появился у Адмиралтейской площади — на пересечении улиц Декабристов и Софьи Перовской. Об этом основатель «ВелоВоронежа» Игорь Титов сообщил на своей странице в соцсети в четверг, 24 августа.

Нерегулируемый пешеходный переход появился при ремонте улицы Софьи Перовской.

— Эта улица попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. При ремонте на ней организовали новый пешеходный переход к входной группе Адмиралтейской площади, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

До появления пешеходного перехода горожане переходили проезжую часть, рискуя жизнью. Чтобы добраться до ближайшего от улицы Декабристов пешеходного перехода, воронежцам приходилось пройти около 100 м по проезжей части. Активисты несколько раз просили мэрию обеспечить безопасность пешеходов.