В Кантемировском районе установили вышки сотовой связи
Новое оборудование появилось в селе Колещатовка и хуторе Хрещатом.
Новое оборудование появилось в селе Колещатовка и хуторе Хрещатом.
Станцию для улучшения качества сотовой связи и беспроводного интернета установили в селе Колещатовка Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы районной администрации Геннадий
Вышку смонтировали, но пока не подключили.
— Компания сотовой связи строит вышки за свой счет. Задача районной и сельских администраций — решить вопросы с оформлением земельных участков, где установили новое оборудование, обеспечить станции электроэнергией. У нас были некоторые сложности с оформлением земельных участков, которые являются землями сельхозназначения, в селе Осиковка и хуторе Хрещатый. Но мы их успешно решили, — пояснил Геннадий
Вышки заработают в сентябре 2017 года. К середине сентября установят новое оборудование в хуторе Пасеково и селе Осиковка.
Контекст
Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области: Кантемировский, Россошанский, Богучарский, Калачеевский, Петропавловский, Таловский, Новохоперский.
Вышку сотовой связи в селе Нижний Карабут Россошанского района торжественно открыли во вторник, 22 августа. Вторую вышку сотовой связи откроют в селе Кривоносово 7 сентября 2017 года.