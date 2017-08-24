В Кантемировском районе установили вышки сотовой связи

Источник: РИА "Воронеж"

Станцию для улучшения качества сотовой связи и беспроводного интернета установили в селе Колещатовка Кантемировского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы районной администрации Геннадий Гончарук-Иванов в четверг, 24 августа.

Вышку смонтировали, но пока не подключили.

— Компания сотовой связи строит вышки за свой счет. Задача районной и сельских администраций — решить вопросы с оформлением земельных участков, где установили новое оборудование, обеспечить станции электроэнергией. У нас были некоторые сложности с оформлением земельных участков, которые являются землями сельхозназначения, в селе Осиковка и хуторе Хрещатый. Но мы их успешно решили, — пояснил Геннадий Гончарук-Иванов.

Вышки заработают в сентябре 2017 года. К середине сентября установят новое оборудование в хуторе Пасеково и селе Осиковка.

Контекст

Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области: Кантемировский, Россошанский, Богучарский, Калачеевский, Петропавловский, Таловский, Новохоперский.