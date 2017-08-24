Скончался известный оперный певец из Молдовы
Накануне ночью скончался обладатель Государственной премии Республики Молдова Николай Ковалёв, который последние 40 лет отдал оперному искусству.
Накануне ночью скончался обладатель Государственной премии Республики Молдова Николай Ковалёв, который последние 40 лет отдал оперному искусству.
Наиболее известными работами Ковалева стали партии в операх Севильский цирюльник Дж. Россини (Дон Базилио), Аида (Рамфис) Дж. Верди, Сила судьбы Дж. Верди (Падре Гуардиано), Лючия ди Ламмермур Г. Доницетти (Раймондо), Кармен Ж. Бизе (Цунига), Иоланта П. Чайковского (король Рене), Евгений Онегин П. Чайковского (Гремин), Александру Лэпушняну Г. Мусти (Лэпушняну), пишет rtr.md.
Звезде оперы удалось исполнить ведущие басовые партии в спектаклях с участием Марии Биешу. Имя Николая Ковалёва останется в истории музыкальной культуры Молдовы.
Прощание состоится 25 августа 2017 г., в 11.00, в Национальном театре оперы и балета.