Челябинским школам грозит карантин из-за энтеровируса

С началом учебного года заболеваемость энтеровирусной инфекцией и менингитом среди детей может начать расти, сообщают в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

«Вполне прогнозируем тот факт, что с началом учебного года, когда тысячи детей после школьных каникул придут в детские сады и школы, заболеваемость энтеровирусной инфекцией снова начнет расти. Если будет такая необходимость, то будем закрывать на карантин. Но пока школы ёще даже не начали работать, говорить об этом преждевременно», — рассказывает начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Роспотребнадзора области Вероника Макарова.

В связи с сезонной вспышкой энтеровирусной инфекции на территории Челябинской области главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов подписал особое предписание о мерах профилактики энтеровирусной инфекции, согласно которому в учебных учреждениях рекомендованы регулярные проветривания помещений, соблюдение режима дезинфекции. При первых симптомах ОРЗ следует применять противовирусную терапию.

Всем родителям советуют не заниматься самолечением. И в случаи болезни кого-либо из членов семьи обращаться за помощью к врачам.