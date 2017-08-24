Челябинским школам грозит карантин из-за энтеровируса
В Роспотребнадзоре не исключают новой волны заболевших с началом учебного года.
В Роспотребнадзоре не исключают новой волны заболевших с началом учебного года.
С началом учебного года заболеваемость энтеровирусной инфекцией и менингитом среди детей может начать расти, сообщают в Роспотребнадзоре по Челябинской области.
«Вполне прогнозируем тот факт, что с началом учебного года, когда тысячи детей после школьных каникул придут в детские сады и школы, заболеваемость энтеровирусной инфекцией снова начнет расти. Если будет такая необходимость, то будем закрывать на карантин. Но пока школы ёще даже не начали работать, говорить об этом преждевременно», — рассказывает начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения Роспотребнадзора области Вероника Макарова.
В связи с сезонной вспышкой энтеровирусной инфекции на территории Челябинской области главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов подписал особое предписание о мерах профилактики энтеровирусной инфекции, согласно которому в учебных учреждениях рекомендованы регулярные проветривания помещений, соблюдение режима дезинфекции. При первых симптомах ОРЗ следует применять противовирусную терапию.
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Отметим, что все учебные заведения Челябинской области проверку к новому учебному году прошли. Особенно тщательно специалисты Роспотребнадзора проверили в школах качество воды, уровень освещенности кабинетов и излучения электромагнитных волн. Некоторым из учебных учреждений было рекомендовано заменить трубы, приобрести фильтры или же вовсе перейти на привозную и бутилированную воду.