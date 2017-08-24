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16:30 (мск), источник: Actualitati.md

Центр столицы готовится к грандиозному концерту

В эти часы проходят завершающие работы по подготовке сцены к концерту, посвященному 73-й годовщине со дня завершения Ясско-Кишиневской операции.

Подробностями процесса поделился доверенное лицо президента Ион Чебан, еще раз напомнив о торжественном мероприятии, которое начнется через пару часов.

Отметим, что концерт проходит под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. На концерте выступят известный российский певец Григорий Лепс, президентский оркестр и хор монастыря Курки.

Начало в 18.30. Вход свободный.

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