Центр столицы готовится к грандиозному концерту
В эти часы проходят завершающие работы по подготовке сцены к концерту, посвященному 73-й годовщине со дня завершения
В эти часы проходят завершающие работы по подготовке сцены к концерту, посвященному 73-й годовщине со дня завершения
Подробностями процесса поделился доверенное лицо президента Ион Чебан, еще раз напомнив о торжественном мероприятии, которое начнется через пару часов.
Отметим, что концерт проходит под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. На концерте выступят известный российский певец Григорий Лепс, президентский оркестр и хор монастыря Курки.
Начало в 18.30. Вход свободный.