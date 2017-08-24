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17:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

Роспотребнадзор дополнил список опасных пляжей в Воронежской области

Роспотребнадзор дополнил список опасных пляжей в Воронежской области в четверг, 24 августа. Санитарные врачи забраковали 17 мест отдыха у воды: 12 в Воронеже и пять — в районах области.

Источник: Вести - Воронеж

По данным пресс-службы ведомства, в Воронеже нежелательно купаться в Воронежском водохранилище в районе пляжа по Набережной Авиастроителей, 4 л, у территории парка «Алые паруса» (Арзамасская, 4л), в парке «Дельфин», у места отдыха спорткомплекса «Локомотив», у ДК имени Кирова, у ДЮСШ № 6 у Чернавского моста, у санатория имени Горького. Кроме того, опасными для купания признали реки Усманка в Боровом, Дон в Шилово и Воронеж у пляжа «Багратиони», а также два места отдыха — детское и взрослое — в Репном. Хотя ещё неделей ранее купание в Усманке, где разлилось топливо, считали безопасным.

В этих местах отдыха санврачи обнаружили несоответствие проб оды нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателями, а также в пробах были обнаружены холерные вибрионы, способные вызывать кишечные расстройства.

В регионе опасными признали: пляж «Пески» у реки Чёрная Калитва в Россошанском районе, пляж «Детский» у той же реки в Ольховатском районе, отдых у реки Дон на пляжах в селах Колодежное и Белогорье Подгоренского района; пляж у реки Фёдоровка в Кантемировском районе.

Месяц назад в Воронежской области лишь 11 мест у воды считались опасными для отдыха.

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