Роспотребнадзор дополнил список опасных пляжей в Воронежской области

По данным пресс-службы ведомства, в Воронеже нежелательно купаться в Воронежском водохранилище в районе пляжа по Набережной Авиастроителей, 4 л, у территории парка «Алые паруса» (Арзамасская, 4л), в парке «Дельфин», у места отдыха спорткомплекса «Локомотив», у ДК имени Кирова, у ДЮСШ № 6 у Чернавского моста, у санатория имени Горького. Кроме того, опасными для купания признали реки Усманка в Боровом, Дон в Шилово и Воронеж у пляжа «Багратиони», а также два места отдыха — детское и взрослое — в Репном. Хотя ещё неделей ранее купание в Усманке, где разлилось топливо, считали безопасным.