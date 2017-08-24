Первая ветка воронежского метро обойдется в 35 миллиардов рублей

Источник: AP 2017

Делегация приехала, чтобы принять участие в VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое пройдёт в Воронеже на этой неделе. Первым делом гостей принял мэр Александр Гусев. Они обсудили три российско-японских проекта, которые реализуются в нашем городе: строительство модельного дома «Умный и здоровый дом» японской компании «Nice», внедрение передовых технологий по восстановлению городской канализации, проект «Борьба с дорожными заторами (умные светофоры)».

В перспективе политики договорились о взаимном сотрудничестве и возможном внедрении опыта специалистов Японии при строительстве рельсового транспорта в Воронеже.

Предполагается строительство 18 станций и одного депо. Составы будут управляться автопилотом.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-мэра Вадима Кстенина сообщает, что на строительство первой ветки легкого метро может потребоваться около 35 млрд рублей. Ветка, протяженностью около 20 км, будет начинаться у парка «Олимпик» по трассе М4 «Дон», а закончится в Левобережном районе у гипермаркета Metro. Предполагается строительство 18 станций и одного депо. Составы будут управляться автопилотом. Власти оценивают окупаемость проекта в 15 лет.

Отметим, после встречи в городской администрации японская делегация осмотрела ряд объектов, развитие которых предусмотрено в рамках совместных проектов.