Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
После убийства чемпиона дело завели против двух росгвардейцев
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:31 (мск), источник: Время Воронежа

Первая ветка воронежского метро обойдется в 35 миллиардов рублей

В среду, 23 августа, в Воронеж в очередной раз приехала японская делегация. Возглавил её заместитель министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, глава подразделения по развитию Хоккайдо Коиши Йошида.

Источник: AP 2017

Делегация приехала, чтобы принять участие в VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, которое пройдёт в Воронеже на этой неделе. Первым делом гостей принял мэр Александр Гусев. Они обсудили три российско-японских проекта, которые реализуются в нашем городе: строительство модельного дома «Умный и здоровый дом» японской компании «Nice», внедрение передовых технологий по восстановлению городской канализации, проект «Борьба с дорожными заторами (умные светофоры)».

В перспективе политики договорились о взаимном сотрудничестве и возможном внедрении опыта специалистов Японии при строительстве рельсового транспорта в Воронеже.

Предполагается строительство 18 станций и одного депо. Составы будут управляться автопилотом.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на первого вице-мэра Вадима Кстенина сообщает, что на строительство первой ветки легкого метро может потребоваться около 35 млрд рублей. Ветка, протяженностью около 20 км, будет начинаться у парка «Олимпик» по трассе М4 «Дон», а закончится в Левобережном районе у гипермаркета Metro. Предполагается строительство 18 станций и одного депо. Составы будут управляться автопилотом. Власти оценивают окупаемость проекта в 15 лет.

Отметим, после встречи в городской администрации японская делегация осмотрела ряд объектов, развитие которых предусмотрено в рамках совместных проектов.

В частности, побывали на вокзале «Воронеж-1». Его рассматривают в качестве одного из транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, гости побывали в переулке Ракетном, где им представили концепцию развития городского квартала, застроенного ветхим и аварийным жильём. Ещё один объект, который осмотрела делегация — полигон ТБО в Семилуках. Там гостям рассказали о принципах работы предприятия и планах строительства мусоросортировочного комплекса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
Владимиру Путину подарили футболку с его портретом
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь