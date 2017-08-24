В конце августа в Самарской области температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на пять градусов выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на пять градусов выше средних многолетних значений.
В пятницу, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью столбик термометра опустится от 20 до 15 °C, днем поднимется от 22 до 27 °C. Ветер
В субботу, 26 августа, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 11… 16 °C, днем 21… 26 °C. Ветер западный 6−11 м/с.
В воскресенье, 27 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.