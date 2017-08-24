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17:43 (мск), источник: Volga News

В конце августа в Самарской области температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается на пять градусов выше средних многолетних значений.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 54% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 25 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью столбик термометра опустится от 20 до 15 °C, днем поднимется от 22 до 27 °C. Ветер юго-западный 6−11 м/с.

В субботу, 26 августа, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 11… 16 °C, днем 21… 26 °C. Ветер западный 6−11 м/с.

В воскресенье, 27 августа, ожидаются аналогичные погодные условия.

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