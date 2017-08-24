25 августа в парке «Крылья Советов» отметят день рождения Казани
В этот день на зеленой территории развернется праздничная площадка.
В этот день на зеленой территории развернется праздничная площадка.
(Город Казань KZN.RU, 24 августа). 25 августа в парке «Крылья Советов» пройдет праздник «С днем рождения, Казань!», посвященный Дню города и Дню Республики Татарстан.
В этот день в парке развернется праздничная площадка. На летней сцене свое мастерство покажут лучшие творческие коллективы районов. Преобразится и центральная аллея зеленой территории, где можно будет посмотреть тематические
Кроме того, каждый желающий сможет найти себе занятие по душе в «Городе мастеров», где будут организованы
Начало праздника в 17.00, сообщают организаторы.