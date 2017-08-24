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16:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 августа в парке «Крылья Советов» отметят день рождения Казани

В этот день на зеленой территории развернется праздничная площадка.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 августа). 25 августа в парке «Крылья Советов» пройдет праздник «С днем рождения, Казань!», посвященный Дню города и Дню Республики Татарстан.

В этот день в парке развернется праздничная площадка. На летней сцене свое мастерство покажут лучшие творческие коллективы районов. Преобразится и центральная аллея зеленой территории, где можно будет посмотреть тематические площадки-презентации с информацией о деятельности и достижениях культурных и производственных предприятий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Кроме того, каждый желающий сможет найти себе занятие по душе в «Городе мастеров», где будут организованы мастер-классы и выставки декоративно прикладного творчества, выставки-презентации учреждений дополнительного образования, запись в кружки и секции, работа детских аттракционов. На спортивных площадках пройдут мастер-классы по футболу, баскетболу, волейболу и воркауту.

Начало праздника в 17.00, сообщают организаторы.

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