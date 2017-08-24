25 августа в парке «Крылья Советов» отметят день рождения Казани

В этот день в парке развернется праздничная площадка. На летней сцене свое мастерство покажут лучшие творческие коллективы районов. Преобразится и центральная аллея зеленой территории, где можно будет посмотреть тематические площадки-презентации с информацией о деятельности и достижениях культурных и производственных предприятий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.