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16:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец предложил построить спортивный автодром в областном центре

По мнению мужчины, отсутствие автодрома негативно сказывается на культуре вождения местных жителей.

Житель Волгограда предлагает построить в областном центре спортивный автодром международного уровня для проведения различных мероприятий по кольцевому мотоциклетному и автомобильному спорту.

«Отсутствие таких сооружений плохо сказывается на культуре вождения и на безопасности движения в городе и регионе. В Волгограде и области проводятся нелегальные ночные соревнования и прочие автомобильные мероприятия, которые опасны для самих участников гонок, а также для зрителей и обычных автомобилистов. Помимо этого громкие звуки двигателей и визг шин нарушают общественный порядок в ночное время», — отмечает мужчина в своей петиции на сайте «Российской общественной инициативы».

По словам мужчины, в регионе в последнее время растет интерес к автоспорту. За прошедшие три года любительские соревнования проводились на парковках торговых центров. «Участников и зрителей с каждым мероприятием все больше. Организаторам все сложнее обеспечивать безопасность для зрителей и участников», — подчеркивает он.

Автор инициативы считает, что автодром повысит туристическую привлекательность региона, позволит открыть детские автоклубы и начать готовить пилотов для участия в соревнованиях. Кроме того, на объекте смогут тренироваться сотрудники силовых ведомств, водители общественного транспорта.

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