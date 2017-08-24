Волгоградец предложил построить спортивный автодром в областном центре

Житель Волгограда предлагает построить в областном центре спортивный автодром международного уровня для проведения различных мероприятий по кольцевому мотоциклетному и автомобильному спорту.

«Отсутствие таких сооружений плохо сказывается на культуре вождения и на безопасности движения в городе и регионе. В Волгограде и области проводятся нелегальные ночные соревнования и прочие автомобильные мероприятия, которые опасны для самих участников гонок, а также для зрителей и обычных автомобилистов. Помимо этого громкие звуки двигателей и визг шин нарушают общественный порядок в ночное время», — отмечает мужчина в своей петиции на сайте «Российской общественной инициативы».

По словам мужчины, в регионе в последнее время растет интерес к автоспорту. За прошедшие три года любительские соревнования проводились на парковках торговых центров. «Участников и зрителей с каждым мероприятием все больше. Организаторам все сложнее обеспечивать безопасность для зрителей и участников», — подчеркивает он.