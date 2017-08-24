В Нижнем Новгороде приостановят вещание четырех радиостанций
Пешеходам и автолюбителям, оказавшимся в непосредственной близости от места проведения покрасочных работ, следует быть осторожнее.
Пешеходам и автолюбителям, оказавшимся в непосредственной близости от места проведения покрасочных работ, следует быть осторожнее.
Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» проведет покраску 100-метровой радиомачты в Нижнем Новгороде (Конный проезд, 7а) с 28 августа по 18 сентября. Об этом сообщает Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».
В связи с покраской верхних ярусов радиомачты 28 и 29 августа с 05:00 до 18:00 будет ограничено вещание четырех радиостанций. Сроки и продолжительность работ могут быть скорректированы
Радиомачта расположена на территории Станции спутниковой связи и эфирного радиовещания — по соседству с жилыми домами и
Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, пешеходам и автолюбителям, находящимся в
Покраска АМС проводится с определенной периодичностью в соответствии с правилами технической эксплуатации и является одной из основных мер защиты металлоконструкции от коррозионного разрушения. Временные прекращения радиотрансляции согласованы с вещателями.