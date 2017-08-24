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18:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде приостановят вещание четырех радиостанций

Пешеходам и автолюбителям, оказавшимся в непосредственной близости от места проведения покрасочных работ, следует быть осторожнее.

Источник: Reuters

Филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» проведет покраску 100-метровой радиомачты в Нижнем Новгороде (Конный проезд, 7а) с 28 августа по 18 сентября. Об этом сообщает Филиал РТРС «Нижегородский ОРТПЦ».

В связи с покраской верхних ярусов радиомачты 28 и 29 августа с 05:00 до 18:00 будет ограничено вещание четырех радиостанций. Сроки и продолжительность работ могут быть скорректированы из-за неблагоприятных погодных условий.

Радиомачта расположена на территории Станции спутниковой связи и эфирного радиовещания — по соседству с жилыми домами и производственно-офисными центрами, в зоне транспортного и пешеходного движения. Существующий опыт проведения подобных работ показывает, что покраска высотного антенно-мачтового сооружения (АМС) связана с определенным риском попадания частиц краски на здания, сооружения, припаркованный и проезжающий транспорт, а так же на пешеходов в радиусе до 500 метров (при сильных порывах ветра — и более).

Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, пешеходам и автолюбителям, находящимся в потенциально-опасной зоне (в особенности в границах улиц ул. Конный проезд, Артельная, Пушкина, Ветеринарная, Агрономическая), а также на территориях близлежащих садовых товариществ и организаций в период проведения работ следует быть осторожнее: рекомендуется минимизировать нахождение, по возможности искать пути объезда и исключить парковку автотранспорта.

Покраска АМС проводится с определенной периодичностью в соответствии с правилами технической эксплуатации и является одной из основных мер защиты металлоконструкции от коррозионного разрушения. Временные прекращения радиотрансляции согласованы с вещателями.

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