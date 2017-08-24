Перенести 1 сентября в Москве из-за Курбан-байрама попросили родители
Ранее житель одного из районов столицы сообщил о переносе линейки в нескольких школах с 1 на 4 сентября.
Ранее житель одного из районов столицы сообщил о переносе линейки в нескольких школах с 1 на 4 сентября.
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Перенести школьную линейку с 1 сентября на более позднюю дату
Ранее житель Мещанского района, где расположена Соборная мечеть, Станислав Мацак написал на странице районной группы в Facebook о переносе линейки в нескольких московских школах с 1 на 4 сентября 2017 года
По словам директора школы № 2107, администрация учебного заведения обязана при организации любых мероприятий в городе обеспечить безопасность детей. «По просьбе родителей, которые обратились ко мне, было принято решение обсудить эту тему (перенос линейки
Ранее городские власти Уфы также сообщили, что готовы пойти навстречу большинству горожан, которые попросили о переносе Дня знаний на 4 сентября.