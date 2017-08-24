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16:56 (мск), источник: ТАСС

Перенести 1 сентября в Москве из-за Курбан-байрама попросили родители

Ранее житель одного из районов столицы сообщил о переносе линейки в нескольких школах с 1 на 4 сентября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Перенести школьную линейку с 1 сентября на более позднюю дату из-за празднования Курбан-байрама в Москве попросили родители учеников. Об этом сообщила ТАСС в четверг директор школы № 2107 (находится в Мещанском районе — прим. ТАСС) Олеся Лукашук.

Ранее житель Мещанского района, где расположена Соборная мечеть, Станислав Мацак написал на странице районной группы в Facebook о переносе линейки в нескольких московских школах с 1 на 4 сентября 2017 года из-за празднования мусульманского праздника Курбан-байрам.

По словам директора школы № 2107, администрация учебного заведения обязана при организации любых мероприятий в городе обеспечить безопасность детей. «По просьбе родителей, которые обратились ко мне, было принято решение обсудить эту тему (перенос линейки из-за Курбан- байрама — прим. ТАСС) на управляющем совете образовательной организации. Речь пойдет о переносе торжественной линейки, посвященной началу учебного года, не на 4, а на 2 сентября. Как мы вместе решим, так и будет», — пояснила Лукашук.

Она отметила, что заседание управляющего совета пройдет в ближайшие дни. Кроме того, пояснила директор школы, решение о переносе занятий, начало и завершение учебного года — это прерогатива руководства образовательного учреждения, а не департамента образования Москвы.

Ранее городские власти Уфы также сообщили, что готовы пойти навстречу большинству горожан, которые попросили о переносе Дня знаний на 4 сентября.

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, посвященный окончание хаджа (паломничества). Мусульмане в этот день приносят в жертву барана, корову, быка или верблюда.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
T P
А школу перенести не надо? День знаний?
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