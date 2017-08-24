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17:32 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области проведут проверку качества хлеба

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил департаменту потребительского рынка провести проверку качества хлебобулочных изделий местных производителей.

Об этом сообщает его пресс-служба. По поручению главы региона, результаты проверок качества хлебобулочной продукции обязаны озвучить в сентябре на одном из заседаний правительства.

Напомним, в Ростовской области обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями 12 хлебокомбинатов, 22 хлебозавода потребительской кооперации и более 200 мини-пекарен.

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