В Ростовской области проведут проверку качества хлеба
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил департаменту потребительского рынка провести проверку качества хлебобулочных изделий местных производителей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил департаменту потребительского рынка провести проверку качества хлебобулочных изделий местных производителей.
Об этом сообщает его
Напомним, в Ростовской области обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями 12 хлебокомбинатов, 22 хлебозавода потребительской кооперации и более 200