В центре Волгограда перекроют несколько улиц 25 и 26 августа
Ограничение движения транспорта будет связано с шествием цирковой кавалькады.
Ограничение движения транспорта будет связано с шествием цирковой кавалькады.
Автомобилистам запретят проезд по нескольким центральным улицам Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 25 августа до 19:00 26 августа будут перекрыты:
Кроме того, вышеперечисленные улицы, а также улица Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской будут перекрыты 26 августа с 16:00 до 19:00.
Объехать перекрытые участки дорог можно будет по улицам Коммунистической, Володарского, Мира, Аллеи Героев, Комсомольской.