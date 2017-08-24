В центре Волгограда перекроют несколько улиц 25 и 26 августа

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 25 августа до 19:00 26 августа будут перекрыты:

Кроме того, вышеперечисленные улицы, а также улица Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской будут перекрыты 26 августа с 16:00 до 19:00.