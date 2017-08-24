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17:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В центре Волгограда перекроют несколько улиц 25 и 26 августа

Ограничение движения транспорта будет связано с шествием цирковой кавалькады.

Источник: AP 2017

Автомобилистам запретят проезд по нескольким центральным улицам Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, с 20:00 25 августа до 19:00 26 августа будут перекрыты:

Кроме того, вышеперечисленные улицы, а также улица Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской будут перекрыты 26 августа с 16:00 до 19:00.

Объехать перекрытые участки дорог можно будет по улицам Коммунистической, Володарского, Мира, Аллеи Героев, Комсомольской.

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