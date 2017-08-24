ГИБДД: в Калининграде меняют дорожные ограждения на более безопасные для водителей
Старые дорожные ограждения в Калининграде меняют на заборы нового образца.
Старые дорожные ограждения в Калининграде меняют на заборы нового образца.
В Калининграде активно меняют старые дорожные ограждения на заборы нового образца. Об этом в четверг, 24 августа, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил инспектор по пропаганде калининградской ГИБДД Павел Крукович.
По словам Круковича, конструкцию ограждений модернизировали с учётом ранее выявленных недостатков. Новые ограждения более безопасны для автомобилистов.
«В последнее время в городе начали устанавливать новые заборы — “крест-накрест”. Сконструированы они таким образом, чтобы в случае, не дай бог,
Как отметил Крукович, ограждения в первую очередь предназначены для пешеходов. Их устанавливают в местах большого скопления людей или возле детских учреждений — там, где велика вероятность, что пешеходы будут переходить дорогу в неположенном месте.