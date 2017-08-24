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17:30 (мск), источник: Клопс.ru

ГИБДД: в Калининграде меняют дорожные ограждения на более безопасные для водителей

Старые дорожные ограждения в Калининграде меняют на заборы нового образца.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде активно меняют старые дорожные ограждения на заборы нового образца. Об этом в четверг, 24 августа, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» сообщил инспектор по пропаганде калининградской ГИБДД Павел Крукович.

По словам Круковича, конструкцию ограждений модернизировали с учётом ранее выявленных недостатков. Новые ограждения более безопасны для автомобилистов.

«В последнее время в городе начали устанавливать новые заборы — “крест-накрест”. Сконструированы они таким образом, чтобы в случае, не дай бог, какого-либо ДТП они не причинили вреда водителю. Много лет назад были случаи, не только в Калининграде, когда эти ограждения повреждали не только машины, но и водителей», — рассказал инспектор слушателям программы «С добрым утром, Ярошук!».

Как отметил Крукович, ограждения в первую очередь предназначены для пешеходов. Их устанавливают в местах большого скопления людей или возле детских учреждений — там, где велика вероятность, что пешеходы будут переходить дорогу в неположенном месте.

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