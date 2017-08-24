Более 300 камер видеонаблюдения дополнительно будет установлено в местах массового скопления людей в Нижегородской области к ЧМ

Согласно информации, в мероприятии приняли участие и.о. председателя регионального парламента Ольга Щетинина, председатели профильных комитетов регионального парламента Александр Шаронов и Владимир Солдатенков, депутаты собрания.
В ходе совещания его участники оценили организацию работы «Службы 112». С текущей информацией депутатов ознакомил руководитель этого учреждения Юрий Напалков. Он рассказал, что в настоящее время вызовы принимаются от абонентов, находящихся на территории Нижнего Новгорода и 6 северных районов области — г. о.г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы. А уже в сентябре — октябре 2018 года к единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» будут подключены все районы области.
«Система 112 — это принцип “одного окна”. “112” объединяет такие номера, как 01, 02, 03, 04 и людям не надо их запоминать. Кроме того, когда гражданин звонит на единый номер, оператор, зафиксировав первичную информацию, принимает решение о привлечении дополнительных служб. К примеру, если при ДТП есть пострадавшие, тогда кроме полиции будет вызвана скорая помощь, а если еще произошел разлив топлива, то на место аварии прибудет и пожарная охрана», — отметил директор ГКУ НО «Служба 112» Юрий Напалков.
Камеры можно настроить под конкретную группу лиц или конкретную ситуацию. Например, в случае большого скопления болельщиков возле Дворца спорта обычно работают не только оперативные службы на месте, но и центр видеонаблюдения.
Также депутаты посетили «Центр видеонаблюдения» и «Центр контроля транспорта», где им рассказали и показали, как используется система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которая включает в себя два направления деятельности. Первое — мониторинг общественного порядка с помощью 602 камер и 234 кнопок «Гражданин-Полиция». Директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» Глеб Иванов пояснил, что мониторинг осуществляют сотрудники центра. Зафиксировав правонарушение, они передают сигнал соответствующим службам. Также он добавил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира дополнительно будет установлено еще 310 камер видеонаблюдения в местах большого скопления людей: стадион, зоны болельщиков и другие.
«Уже сейчас камеры можно настроить под конкретную группу лиц или конкретную ситуацию. Например, в случае большого скопления болельщиков возле Дворца спорта обычно работают не только оперативные службы на месте, но и центр видеонаблюдения. И если в зоне их видимости между фанатами разгорается драка, то оператор оповещает об этом специальные службы», — сказал директор ГКУ НО «ЦБДД» Глеб Иванов.
Второе направление комплекса «Безопасный город» — это выявление автовладельцев, нарушивших ПДД.
На 1 августа 2017 года в Нижегородской области установлено 214 стационарных комплексов, из них на территории города Нижний Новгород — 117.
Как поясняют эксперты, за 7 месяцев 2017 года в связи увеличением количества и активным применением передвижных комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий на основных автодорогах области. Тяжесть последствий уменьшилась на 7,2%. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на территории Автозаводского (на 15,2%), Приокского (на 11,6%) и Сормовского (на 7,4%) районов.
Планируется, что до конца 2017 года на территории региона будет дополнительно установлен еще 41 комплекс.
«Впечатлило, как работает система фото- и видеофиксации, нацеленная на профилактику нарушений Правил дорожного движения. Сегодня мы говорили про передвижные камеры. Я знаю, что многих это раздражает, но я убежден, что они необходимы. Также, к примеру, как и важна видеофиксация на перекрестках. Ведь там большое количество пешеходов. Тут надо понимать, что задача не собрать огромное количество штрафов, а приучить водителя к дисциплине, к корректному вождению, чтобы было как можно меньше ДТП на дорогах и меньше пострадавших», — отметил председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.
«Сегодня мы посмотрели, как работает комплекс “Безопасный город”. Областной бюджет выделяет серьезные средства на развитие этих систем. Поэтому нам было важно увидеть эффективность этого направления. Хочу сказать, что впечатления позитивные. Работа, которая здесь ведется, хоть и не заметна в нашей повседневной жизни, но очень важна, ведь она обеспечивает нашу безопасность. Уверен, что это правильная и необходимая деятельность, которую надо не просто продолжать, но и развивать», — подчеркнул председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.