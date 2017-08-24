Более 300 камер видеонаблюдения дополнительно будет установлено в местах массового скопления людей в Нижегородской области к ЧМ

Согласно информации, в мероприятии приняли участие и.о. председателя регионального парламента Ольга Щетинина, председатели профильных комитетов регионального парламента Александр Шаронов и Владимир Солдатенков, депутаты собрания.

В ходе совещания его участники оценили организацию работы «Службы 112». С текущей информацией депутатов ознакомил руководитель этого учреждения Юрий Напалков. Он рассказал, что в настоящее время вызовы принимаются от абонентов, находящихся на территории Нижнего Новгорода и 6 северных районов области — г. о.г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы. А уже в сентябре — октябре 2018 года к единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» будут подключены все районы области.

«Система 112 — это принцип “одного окна”. “112” объединяет такие номера, как 01, 02, 03, 04 и людям не надо их запоминать. Кроме того, когда гражданин звонит на единый номер, оператор, зафиксировав первичную информацию, принимает решение о привлечении дополнительных служб. К примеру, если при ДТП есть пострадавшие, тогда кроме полиции будет вызвана скорая помощь, а если еще произошел разлив топлива, то на место аварии прибудет и пожарная охрана», — отметил директор ГКУ НО «Служба 112» Юрий Напалков.

Камеры можно настроить под конкретную группу лиц или конкретную ситуацию. Например, в случае большого скопления болельщиков возле Дворца спорта обычно работают не только оперативные службы на месте, но и центр видеонаблюдения.

Также депутаты посетили «Центр видеонаблюдения» и «Центр контроля транспорта», где им рассказали и показали, как используется система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», которая включает в себя два направления деятельности. Первое — мониторинг общественного порядка с помощью 602 камер и 234 кнопок «Гражданин-Полиция». Директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» Глеб Иванов пояснил, что мониторинг осуществляют сотрудники центра. Зафиксировав правонарушение, они передают сигнал соответствующим службам. Также он добавил, что в рамках подготовки к Чемпионату мира дополнительно будет установлено еще 310 камер видеонаблюдения в местах большого скопления людей: стадион, зоны болельщиков и другие.

«Уже сейчас камеры можно настроить под конкретную группу лиц или конкретную ситуацию. Например, в случае большого скопления болельщиков возле Дворца спорта обычно работают не только оперативные службы на месте, но и центр видеонаблюдения. И если в зоне их видимости между фанатами разгорается драка, то оператор оповещает об этом специальные службы», — сказал директор ГКУ НО «ЦБДД» Глеб Иванов.

Второе направление комплекса «Безопасный город» — это выявление автовладельцев, нарушивших ПДД.

На 1 августа 2017 года в Нижегородской области установлено 214 стационарных комплексов, из них на территории города Нижний Новгород — 117.

Как поясняют эксперты, за 7 месяцев 2017 года в связи увеличением количества и активным применением передвижных комплексов фото-и видеофиксации нарушений ПДД отмечено снижение количества дорожно-транспортных происшествий на основных автодорогах области. Тяжесть последствий уменьшилась на 7,2%. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на территории Автозаводского (на 15,2%), Приокского (на 11,6%) и Сормовского (на 7,4%) районов.

Планируется, что до конца 2017 года на территории региона будет дополнительно установлен еще 41 комплекс.

«Впечатлило, как работает система фото- и видеофиксации, нацеленная на профилактику нарушений Правил дорожного движения. Сегодня мы говорили про передвижные камеры. Я знаю, что многих это раздражает, но я убежден, что они необходимы. Также, к примеру, как и важна видеофиксация на перекрестках. Ведь там большое количество пешеходов. Тут надо понимать, что задача не собрать огромное количество штрафов, а приучить водителя к дисциплине, к корректному вождению, чтобы было как можно меньше ДТП на дорогах и меньше пострадавших», — отметил председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.