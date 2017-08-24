Медикам в Заволжье не выплатили положенные надбавки за квалификацию

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Нижегородской области, проректор Нижегородской государственной медицинской академии Соломон Апоян выступил с заявлением о том, что сотрудникам Заволжской больницы не были выплачены обязательные надбавки за квалификационную категорию. Произошло это по вине руководства больницы — руководство, в свою очередь, объясняет лишение около 60 терапевтов, медсестер и педиатров городской больницы надбавок тем, что сотрудники не выполнили запланированные объемные показатели, а так же произошел перерасход в фонде труда.