Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка отказалась загорать рядом с россиянками
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины
В ЛНР сказали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Медикам в Заволжье не выплатили положенные надбавки за квалификацию

Виною стала ошибка больничного руководства.

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Нижегородской области, проректор Нижегородской государственной медицинской академии Соломон Апоян выступил с заявлением о том, что сотрудникам Заволжской больницы не были выплачены обязательные надбавки за квалификационную категорию. Произошло это по вине руководства больницы — руководство, в свою очередь, объясняет лишение около 60 терапевтов, медсестер и педиатров городской больницы надбавок тем, что сотрудники не выполнили запланированные объемные показатели, а так же произошел перерасход в фонде труда.

В результате ошибки медики не получили положенные деньги, что сильно сказалось на их общем финансовом состоянии. Сотрудники больницы пожаловались президенту РФ и лидеру народного фронта Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт “за Россию”».

Соломон Апоян сообщил, что на данный момент все надбавки выплачены медработникам, а виновные в данной ситуации понесут дисциплинарную ответственность: «Ситуация с выплатой заработной платы в медицинских учреждениях Нижегородской области находится на контроле у регионального отделения Народного фронта».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Россия испытала в Сирии 600 образцов вооружений
Мединский прокомментировал уход Михалкова из Фонда кино
В центре Киева прогремел взрыв
Владимиру Путину подарили футболку с его портретом
Аршавин нелестно отозвался о женском футболе
В Краснодарском крае произошло землетрясение
Убивший жену и похитивший ребенка россиянин застрелен в США
Спорт
Азербайджан переписал историю футбола: ЛЧ в ожидании жеребьевки Итоги последнего отборочного раунда главного еврокубка
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото Звездные гости показали подписчикам фото из студии, где проходила запись ток-шоу с участием как старого, так и нового ведущих
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
Сергей Лазарев показал подросшего сына Певец предпочитает не афишировать свою личную жизнь, поэтому очень редкий кадр с трехлетним Никитой особенно порадовал поклонников.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь