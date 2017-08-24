В популярном кишиневском магазине пытаются продать гнилые мандарины
Жители столицы возмущены качеством продуктов, которые выставил на продажу один из супермаркетов Кишинева, о чем они делятся в социальных сетях.
Жители столицы возмущены качеством продуктов, которые выставил на продажу один из супермаркетов Кишинева, о чем они делятся в социальных сетях.
Непригодные к употреблению фрукты продавались в супермаркете, расположенном в торговом центре Sun city.
Пользователи соцсети посетовали на то, что аналогичная ситуация наблюдается и в других магазинах города.
«Это что, вы зайдите в Грин Хиллс на Куза Водэ 17/6 и гляньте на картошку, кто смелый и не брезгливый. Дед в деревне поросятам такую не давал, дед такую выкидывал сразу».
«Мандарины