В популярном кишиневском магазине пытаются продать гнилые мандарины

Пользователи соцсети посетовали на то, что аналогичная ситуация наблюдается и в других магазинах города.

«Это что, вы зайдите в Грин Хиллс на Куза Водэ 17/6 и гляньте на картошку, кто смелый и не брезгливый. Дед в деревне поросятам такую не давал, дед такую выкидывал сразу».